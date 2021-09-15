iPhone 13 Türkiye Fiyatları Açıklandı: Artık 22.999TL'lik iPhone da Var!

Apple'ın saatler önce tanıttığı yeni iPhone 13 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu. Tahmin edildiği gibi, özellikle Pro modellerin fiyatları dudak uçuklatıyor. 1TB'lık depolama sunan iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinin fiyatları ise 20.000 TL'nin üzerinde!