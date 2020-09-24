Bütçe Sınıfının Yeni Şampiyonu mu? Xiaomi Redmi Note 9S İncelemesi!

Xiaomi'nin Redmi Note serisi, şimdiye kadar gördüğümüz en iyi bütçe dostu telefon ailelerinden biri olurken, bu seride yer alan seçeneklerle her bütçeye uygun modeli bulundurması, kullanıcılara da geniş bir yelpaze sunması açısından önem gösteriyor. Bu sene arka arkaya gelen Redmi Note modellerinden daha önce Redmi Note 9 ile Redmi Note 9 Pro modellerini incelemiştik. Bu defa ise Redmi Note 9S'e yakından bakacağız.
Redmi Note 9S, aslında kamera bloğuyla Redmi Note 9, özellik ve tasarım bakımından Redmi Note 9 Pro'nun birleşiminden oluşuyor demek yanlış olmayacak. Zira tasarım hatlarıyla Redmi Note 9 Pro ile büyük benzerlik gösteren, ağırlık ve boyutlarıyla olduğu kadar, kasa içi özellikleriyle ve ekranına da kadar Redmi Note 9 Pro'nun neredeyse aynı özelliklerini taşıyan Redmi Note9S, buna karşılık arka kamera bloğuyla ise Redmi Note 9'u temel alıyor.
Xiaomi Redmi Note 9S Fiyatı Ne Kadar?
Elbette bu 3 telefon arasında birtakım farklar var ve fiyat da bunlardan biri. Xiaomi Redmi Note 9S'in fiyatı şu an elimizdeki 64 GB'lık modeliyle 2789 TL. Xiaomi Redmi Note 9S 128 GB'lık sürümü ise 2929 TL fiyatla bulunabiliyor. Buna karşılık Xiaomi Redmi Note 9'un fiyatı 128 GB'lık modeliyle 2599 TL olurken, Xiaomi Redmi Note 9 Pro ise 128 GB ile 3169 TL fiyatla alınabiliyor. Bu anlamda fiyat olarak da tam ortaya yerleşiyor Xiaomi Redmi Note 9S.
Xiaomi Redmi Note 9S'in rakipleri arasında ise Huawei P40 Lite, Samsung Galaxy A71, realme 6, OPPO A91, TCL 10 Plus gibi modeller bulunuyor. İncelememizin ilerleyen kısımlarında aralarındaki performans farklarını da kıyaslayacağız. Ancak önce Xiaomi Redmi Note 9S'i tasarımıyla tanıyalım.
Xiaomi Redmi Note 9S Tasarımı Nasıl?
Xiaomi Redmi Note 9S, büyük boyutlu bir telefon oluyor. Tıpkı Xiaomi Redmi Note 9 Pro gibi 209 gram ağırlığında ve 8.8 mm kalınlığında olan telefon, bu boyutlarıyla biraz hantal olarak yorumlanabilir. Bu segmentte daha kibar modeller görüyoruz. Fakat buna karşın arka yüzeyinin cam malzemeye sahip olmasıyla o modellerden ayrılıyor Xiaomi Redmi Note 9S. Öte yandan ekranı gibi arka cam yüzeyin de Gorilla Glass 5 ile korunduğunu söyleyelim. Fakat buna karşın çerçevesi plastik yapıda tasarlanmış.
Xiaomi Redmi Note 9S Suya Dayanıklı mı?
Xiaomi Redmi Note 9S'de herhangi bir IP sertifikası ile suya karşı dayanıklılık yok, fakat su geçirmez bir kaplama ile tasarlanmış. Bu da telefonu suya karşı nispeten dayanıklı kılıyor. Böylece üzerine su dökülmelerinde zarar görmemesi amaçlanmış.
Xiaomi Redmi Note 9S'in arka yüzeyinde çıkıntılı kamerası dikkat çekiyor. Burada lenslerin çizilmesini engellemek için kamera alanının etrafına az da olsa çerçeve yükseltisi yerleştiren Xiaomi, kamera bloğunun altında da flaşa yer vermiş.
Xiaomi Redmi Note 9S Parmak İzi Sensörü ve Yüz Tanıma
Telefonun sağ kenarında ses düğmeleri ile güç butonu yer alırken, bu güç butonunun ayrıca parmak izi sensörü şeklinde yer alması sevindirici. Bu, ekran altında veya arka yüzeyde kullanılan sensörden daha pratik bir yol. Telefonda ayrıca bir yüz tanıma özelliği de yer alıyor. Parmak izi akıcı çalışıyor, ancak yüz tanıma sınıfının en hızlısı değil.
Telefonun alt kenarında 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C portu ile hoparlör mazgalı bulunuyor. Telefonda stereo hoparlör yer almıyor. Hoparlörler net olsa da, düşük ses çıkış seviyesine sahip olduğunu söylemek lazım. Bu arada kutu içinde de kulaklık bulunmuyor. Fakat kutu içinde silikon kılıfın olması sevindirici. Ayrıca ekranın üzerinde de bir koruma filmi hazır bulunuyor.
Xiaomi Redmi Note 9S Ekran Özellikleri
Büyük ekranlar başından beri Redmi Note serisi DNA'sının bir parçası olmuştur. Ancak tıpkı Samsung Galaxy Note serisi gibi büyük ekranlı olma farkıyla yola çıksa da, zamanla diğer akıllı telefon modellerinin de ekranlarının büyümesi ile pek alametifarikası kalmadı demek doğru olacak. Zira onu diğer modellerden ayıran bir stylus, yani kalem ile beraber gelmiyor. Fakat yine de büyük ekrandan hoşlananların ilk bakacağı serilerden biri olduğu kesin.
Xiaomi Redmi Note 9S'in ekranı da tıpkı Xiaomi Redmi Note 9 Pro gibi 6.67 inç büyüklüğünde bir IPS LCD panelden oluşuyor. 1080x2400 piksel çözünürlüğünde olan ekranın en - boy oranı 20:9 seviyesinde. Bu sayede geniş bir görüş alanı sağlayan ekran, 450 bit parlaklık seviyesine ulaşabilmesi ve HDR10 desteği içermesiyle de sevindirici.
Elbette LCD panelden oluşması sebebiyle AMOLED panel kadar derin siyahlar ve kontrast seviyesi sunmasa da, ekran renk açısından oldukça doygun görünüyor. Görüş açılarında da IPS panelin avantajını kullanan telefonun ekranın üzerinde delik şeklinde ön kamera da yer alıyor.
Xiaomi Redmi Note 9S Özellikleri Neler?
Xiaomi Redmi Note 9S, teknik özellik bakımından neredeyse Xiaomi Redmi Note 9 Pro ile aynı özellikleri içeriyor. Aradaki fark, RAM ile sınırlı. Xiaomi Redmi Note 9 Pro'da 6 GB RAM yer alırken, Xiaomi Redmi Note 9S'te 4 GB RAM bulunuyor.
Xiaomi Redmi Note 9S'in depolama kapasitesi elimizdeki model ile 64 GB şeklinde olurken, ayrıca 128 GB ile de tercih edilebiliyor. UFS 2.1 depolama biriminin yer aldığı telefonda, bu alanı microSD kart yoluyla arttırabiliyorsunuz. Bu arada Xiaomi Redmi Note 9S'in çift SIM kart desteğine de sahip olduğunu söyleyelim.
Xiaomi Redmi Note 9S Fiyat Performans Sonucu
Xiaomi Redmi Note 9S, Android 10 işletim sistemini çalıştırıyor ve MIUI 11 arayüzünü bulunduruyor. Bu sayede güncel bir telefon olan Xiaomi Redmi Note 9S'in işlemcisi ise Snapdragon 720G. Telefonda Pro modeliyle aynı işlemcinin tercih edilmiş olması sevindirici. Böylece bu model fiyat avantajı sunuyor ve fiyat/performans çizgisini de yukarı çekiyor.
4 çekirdeği 2.3 GHz, 4 çekirdeği ise 1.8 GHz frekanslı 8 çekirdekli yapıda Snapdragon 720G işlemciye Adreno 618 GPU eşlik ederken, telefonun genel performansı da sınıfı için iyi seyrediyor. Fakat yer yer teklemelerle karşılaştığımızı da söylememiz lazım.
Xiaomi Redmi Note 9S Performansı Nasıl?
Performans ve pil ömrü arasında iyi bir denge kuran bu işlemci, günlük kullanımda iyi bir performans sağlıyor ve bu haliyle sınıfı için uygun bir model oluyor. Öte yandan Xiaomi Redmi Note 9S ile oyun oynamayı düşünenlerin de orta sınıf oyunlarda keyif alabileceklerini söyleyebiliriz. Örnek olarak kullandığımız süre içinde PUBG Mobile oynadığımızda, 40 fps civarı sonuçlar alabildik.
Peki, Xiaomi Redmi Note 9S performans açısından rakiplerle ne durumda? Yyguladığımız GeekBench Benchmark testinden tek çekirdek skoruyla 569 puan, çoklu çekirdek sonucuyla da 1722 puan toplayan Xiaomi Redmi Note 9S¸böylece listede kendine Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nun hemen yanında yer buluyor.
Bu sonuçlara göre GeekBench tablosunda kendine uygun bir yer bulan Xiaomi Redmi Note 9S, kendinden daha pahalı modellere yakın performans gösteriyor ve işlemci performansıyla realme 6 ile Samsung Galaxy A71 önemli rakipleri arkasına alıyor. Listede tepede yer alan Nova 5T ile Note 10 Lite ise 2000 TL daha pahalı olmasıyla, fiyat kategorisi rakibi değil.
AnTuTu Benchmark'a geldiğimizde ise, Xiaomi Redmi Note 9S'in bu testten 272 bin 611 puan topladığını aldığını görüyoruz. Yine bu sonuçla listeye yerleştirdiğimizde, kendinden pahalı Galaxy A71 ile aynı sonucu ürettiğini gördüğümüz Xiaomi Redmi Note 9S, böylece fiyat/performans avantajı sunuyor. Fakat tabloda realme 6'ya baktığımızda ise Xiaomi Redmi Note 9S'in önünde yer aldığını da görüyoruz. realme 6'da ayrıca 90Hz ekran tazeleme hızının bulunması da bir diğer avantaj getiren etken oluyor.
Xiaomi Redmi Note 9S Pil Ömrü Ne Kadar?
Xiaomi Redmi Note 9S'in batarya kapasitesi 5020 mAh. Böylece geniş bir kapasiteye sahip olan telefon, uzun pil ömrü sağlıyor. Uzun ve güvenilir pil ömrü zaten her zaman Redmi Note serisinin ana özelliklerinden biri olmuştur. Bunu Redmi Note 9S ile de devam ettiren Xiaomi, son zamanlarda gördüğümüz akıllı telefonlar arasında en iyi pil ömrü sunan modellerden biri oluyor.
Ekran açık kalma süresiyle çok rahat 10 saatin üzerinde sonuç gösteren Xiaomi Redmi Note 9S, aktif ve yoğun kullanım sonucunda gün sonunda yüzde 30 şarj ile yola devam edebileceğini gösterdi. Hafif kullanımlarda ise çok rahat 2'inci günü bitirebildiğinizi de belirtelim. Fakat pil kapasitesi büyük olunca kuşkusuz şarj süresi de uzuyor. Xiaomi Redmi Note 9S'in kutusunda 18W'lık bir şarj aleti var ve bununla telefonu şarj ettiğinizde, tam kapasite dolması 2.5 saati bulabiliyor.
Xiaomi Redmi Note 9S Kameraları Nasıl?
Xiaomi Redmi Note 9S, genel hatlarıyla Xiaomi Redmi Note 9 Pro'yu temel alırken, dediğimiz gibi kameralarıyla Xiaomi Redmi Note 9 benzeri yapıyı gözetiyor. Bu arada daha önce Redmi Note 9 ve Note 9 Pro'yu incelediğimiz için böyle söylüyoruz; yoksa Xiaomi Redmi Note 9 ve Xiaomi Redmi Note 9 Pro modelleri Xiaomi Redmi Note 9S'ten daha sonra tanıtıldığı için, aslında özellik bakımından temel alınan model Note 9S oluyor. Her neyse, kameralara geçelim...
Redmi Note 9S, toplamda 5 kameralı bir akıllı telefon oluyor ve kameralarıyla sınıfı için keyifli bir deneyim yaşatıyor. Arka yüzeyde, telefonun tam ortasına konumlandırılan 4'lü kamera seti, güzel görünürken, burada ana kamera 48 MP ölçüsünde Samsung ISOCELL Bright GM2 sensörü olmasıyla, çekeceğiniz fotoğraflarda yüksek çözünürlük imkanı tanıyor.
Telefonla 48 MP fotoğraf çekmek için arayüzden 48 MP'i seçmeniz gerekiyor. Bu şekilde yapacağınız çekimlerde fotoğrafların daha detaylı olduğunu görüyorsunuz. Fakat fotoğrafı ilk kez görüntüleyeceğinizde işlenme süresi biraz uzun sürüyor. Deklanşör gecikmesi ile ise karşılaşmadık.
Telefonda ikinci kamera 8 MP ve f/1.9 diyaframla geliyor. Ultra geniş açılı 119 derecelik bu kamera, güzel geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor. Makro ve derinlik kameralarının da bulunduğu telefonda, bunlardan makro kamera 5 MP, derinlik sensörü ise 2 MP olarak yer alıyor. Bokeh efektli portre fotoğraflarının çekilebildiği telefonda, yapay zekadan da faydalanılıyor.
Çekilen fotoğraflarda, eğer ışık şartları da iyiyse doğru renkler, sıcaklık ve yeterli dinamik aralık ile güzel ana kamera performansı elde ediyorsunuz. Telefonda gece modunun olması da sevindirici, fakat elbette düşük ışık performansı çok başarılı değil.
Telefonda ön kamera ise 16 MP şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu kamera ile de iyi ışık altında güzel selfie fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Ayrıca ön kamera ile Full HD video kaydı yapabilirken, arka kamera ile 4K video kayıt olanağına yer verilmiş olması sevindirici.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek, Xiaomi Redmi Note 9S'in 2789 TL fiyatla sınıfına uygun modellerden biri olduğunu söylemek zor değil. 2500 TL – 3000 TL aralığında performansıyla memnun edecek, uzun pil ömrü sağlayacak bir model arayanlar rahatlıkla bu telefonu tercih edebilirler. Ancak bu fiyat aralığında veya yakın çizgide farklı modellerin bulunduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Bu nedenle alternatifi kolay bir model oluyor Xiaomi Redmi Note 9S.
CHIP Online Notu: %82
+ Etkileyici pil ömrü
+ Uygun performans
+ Büyük ve canlı ekran
+ Parmak izi okuyucu
+ İdeal kamera yetenekleri
+ 4K video kaydı
- Nispeten yavaş şarj
- NFC, FM radyo yok
- Alternatifi kolay
Xiaomi Redmi Note 9S Alternatifleri Neler?
Xiaomi Redmi Note 9S'e alternatif olarak realme 6 veya Huawei P40 lite modellerini de değerlendirebilirsiniz.
Kimler Xiaomi Redmi Note 9S Satın Almalı?
2500 TL – 3000 TL fiyat aralığında iyi dengede duran bir telefon arayanlar Xiaomi Redmi Note 9S'ten memnun kalabilirler.
Xiaomi Redmi Note 9S Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.3 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Boyutu: 6.67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400 px
- Bellek (RAM): 4 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 618
- Dahili Depolama: 64 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP & 8 MP & 5 MP & 2 MP
- Batarya: 5020 mAh
- Çift SIM Desteği: Var
- Wi-Fi: 802.11ac
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Yok
- FM Radyo: Yok
- Parmak İzi Sensörü: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Boyutlar: 76 x 165 x 8.8 mm
- Ağırlık: 209 gr.
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