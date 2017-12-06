Büyük Güncellemeden Son Rakamlar
Güncelleme konusunda çoğu zaman sınıfta kalan Windows 10 kullanıcıları, Fall Creators Update'e bakın ne kadar ilgi gösterdi...
AdDuplex, Windows sürümlerinin son kullanım oranlarını açıkladı. AdDuplex SDK'yı kullanan 5,000 civarı Windows Store uygulamasına dayanan veri, 27 Kasım'da toplandı.
Windows 10 Fall Creators Update'i yükleyenlerin sayısı belirgin şekilde artışta. Geçen ayın raporu sürüm 1709'un çıkmasının yalnızca bir hafta ardından gelmişti ve %5.3'ü gösteriyordu. Şimdi ise %20.4'e yükseldi. Üstelik güncellemenin halen ulaşmadığı kullanıcılar olduğu da bir gerçek.
Ayrıca RS4 de %0.3'ten %0.4'e yükselmiş durumda.
Tahmin edeceğiniz üzere diğer her şey düşüşte. Creators Update (1703) %74'ten %63.5'e, Anniversary Update (1607) %17.3'ten %13.6'ya, sürüm 1511 %1.9'dan %1.5'e, sürüm 1507 ise %0.7'den %0.6'ya gerilemiş durumda.
Fall Creators Update'in, Creators Update'e göre daha hızlı yayıldığını belirtmekte de fayda var.
Bekleyeceğiniz gibi, Microsoft'un birinci-parti cihazlarının FCU yüklemesi açık ara farkla en fazla oranda, %45.4'te. Bu durum Creators Update'de olandan farklı. Dell, HP, Lenovo, ASUS ve Acer gibi büyük oyuncuların çoğu, ortalama bir oranda.
H. Hüseyin Öztürk
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