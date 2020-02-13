Büyük Microsoft - Slack Rekabetinde Büyük Sürpriz!

Slack ve Microsoft'un Teams'i arasındaki kuruluş iletişimi piyasası için savaş bir süredir devam ediyordu ve Microsoft'un birkaç yıl önce fremium modelini kullanmaya başlaması ile daha da kızıştı. Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde Microsoft'un hizmeti büyük adımlar attı ve geçtiğimiz yıl 20 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaştı, ancak Slack, Microsoft'u bir tehdit olarak görmediğini belirtiyor.
Görünene göre şimdi de Slack Microsoft'a karşı büyük bir galibiyet aldı. Business Insider'ın haberine göre teknoloji devi IBM, çalışanları arasındaki iç iletişim için tercih edilen platform olarak Slack'i seçti ve Slack'in kullanıcı tabanına devasa sayılabilecek bir şekilde 350.000 yeni kullanıcı eklendi. Ayrıca bu, IBM'in Slack'in en büyük müşterisi olması anlamına da geliyor ve bu haberin ardından Slack'in hisseleri %21 yükseldi.
Tabii ki Slack'in bu büyük galibiyeti ardından Microsoft'un boş durmayacağı da tahmin edilebilir. Muhtemelen rekabetin büyüyerek devam etmesini önümüzdeki aylar ve yıllar içerisinde izleyeceğiz. Microsoft'un diğer hizmet ve uygulamaları sayesinde erişime sahip olduğu muazzam kullanıcı tabanı da, Teams'in daha da fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilir.
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