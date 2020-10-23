Büyük Ümitlerle 6 Ay Önce Açılan Quibi İçin Yolun Sonu Çok Erken Geldi

Video akış servislerine farklı bir alternatif olarak kurulan Quibi, sadece 6 ay hayatta kalabildikten sonra kepenkleri indirme kararı aldı.

Büyük ümitlerle kurulan Quibi kapanıyor

Jeff Katzenberg / Meg Whitman liderliğinde kurulan Quibi, lansmanından sadece altı ay sonra kapanıyor. Yatırımcılarla yapılan bir görüşmeden sızan ayrıntıları doğrulayan Quibi'nin liderleri, yaptıkları duyuruda hizmetin başarısızlığını "muhtemelen iki nedenden birinden kaynaklanıyor. Ya fikrin kendisi bağımsız bir akış hizmetini haklı çıkaracak kadar güçlü değildi, ya da zamanlaması kötüydü" şeklinde açıkladı.

Quibi, ilk çıktığında oldukça büyük destek görmüş, 1,75 milyar dolar yatırım almıştı. Wall Street Journal'in haberine göre, Katzenberg yatırımcılara bu paradan geriye 350 milyon dolar kaldığını açıkladı.    

Açıklama şöyle: "Girişimciler olarak içgüdülerimiz bize mümkün olan her şeyi denememizi söylüyor. Ancak her ne kadar kasada bir miktar para kalmış olsa da, artık tüm seçeneklerimizi tükettiğimizi hissediyoruz. Sonuç olarak, işi sonlandırma, hissedarlarımıza nakit iade etme ve meslektaşlarımıza zarafetle veda etme gibi zor bir karar verdik. Bu fikirden vaz geçmeden önce sonuna kadar mücadele ettiğimizi bilmenizi isteriz."

Kapanma kararının, Quibi'nin Fire TV, Apple TV ve Android TV için uygulamalarını piyasaya sürmesinden birkaç gün sonra gelmesi de ayrıca ilginç. Bu sırada yönetim kurulu başkanı Katzenberg'in şirketin içeriğini satmaya çalıştığına dair dedikodular da ortaya çıkmıştı.

Quibi, yalnızca mobil cihazlara yönelik bir video platformu olarak bir şeyler yapmaya çalıştı, ancak Koronavirüs salgını hesapları bozmuş gibi görünüyor. Zira insanların sırada beklerken veya toplu taşıma ile bir yerden bir yere giderken ayda 5 dolar karşılığı istedikleri videoyu izlemelerine imkân vermeyi hedefleyen servis, herkes eve hapsolunca ve uzun ve rutin seyahatler yok olunca ilgi çekici olma özelliğini kaybetti. Dahası, hizmetin Turnstyle özelliğinin hiçbir zaman izleyicilerin ilgisini çekmediği biliniyor.

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Büyük Ümitlerle 6 Ay Önce Açılan Quibi İçin Yolun Sonu Çok Erken Geldi

 

 