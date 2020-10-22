Bedava Netflix Kullanmak Hayali, En Azından 2 Gün İçin Gerçek Oluyor

Ücretsiz deneme üyeliklerini çeşitli ülkelerde kaldırmaya devam eden Netflix, StreamFest ile yeni kullanıcılar için bir haftasonu boyunca ücretsiz izleme imkanı tanıyacak. İşte "Bedava Netflix" hakkında bilmeniz gerekenler.