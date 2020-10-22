Bedava Netflix Kullanmak Hayali, En Azından 2 Gün İçin Gerçek Oluyor

Ücretsiz deneme üyeliklerini çeşitli ülkelerde kaldırmaya devam eden Netflix, StreamFest ile yeni kullanıcılar için bir haftasonu boyunca ücretsiz izleme imkanı tanıyacak. İşte "Bedava Netflix" hakkında bilmeniz gerekenler.

  • Levent Öztürk
48 saat boyunca bedava Netflix

Netflix bu ayın başlarında ABD'de yeni üyelere ücretsiz deneme sunmayı durdurmuştu. Şimdi ise firma, yeni kullanıcıları çekmek için 48 saatlik ücretsiz akış etkinliği düzenlemeyi planlıyor. Bu ücretsiz etkinliğin diğer ülkelere getirilip getirilmeyeceğine karar vermeden önce, ilk olarak Hindistan'da test edilecek.

Mishaal Rahman, StreamFest adı verilen bu promosyon etkinliğinin referanslarını ilk olarak Netflix Android uygulamasında 4 Aralık'a işaret ederken buldu. Etkinlik daha sonra Netflix COO'su Greg Peters tarafından firmanın Q3 2020 gelir duyurusunda doğrulandı. Peters, bir ülkedeki herkese bir hafta sonu boyunca bedava Netflix sağlamanın yeni kişilere harika hikayelerini göstermenin iyi bir yolu olduğunu düşündüklerini ve bu şekilde gerçekten bir etkinlik yaratarak yeni kullanıcıların katılmalarını sağlayabileceklerini söyledi.

Netflix, yeni kullanıcıların 4 Aralık tarihinden başlayarak, herhangi bir ücret ödemeden, 2 gün boyunca hizmeti kullanabilmelerine izin verecek. Ancak bu süre dolduktan sonra kullanıcıların devam etmek için Netflix üyeliği ödemesi yapmaları gerekiyor.

Bir iddiaya göre ise Netflix, StreamFest'i belirli sayıda kişiye de sınırlandırabilir. 

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