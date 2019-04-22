Büyüleyen Bir Galaxy Note 10 Konsepti!
Bu sene tanıtılması beklenen Galaxy Note 10'u hayal eden konsept, sizi de heyecanlandırabilir!
Galaxy S10'un satışa sunulmasıyla dikkatler, doğal olarak bir sonraki Samsung amiral gemisi Galaxy Note 10'a yöneldi. Telefonun nasıl görüneceğini henüz tam bilmesek de bir tasarımcının hazırladığı konsept, bu konuda hayal gücünüzü çalıştırmanıza yardımcı olacak.
Concept Creator'ün hazırladığı videoda Galaxy S10'a benzer özelliklere sahip, gerçekçi bir Galaxy Note 10 tasarımı görüyoruz. Arka yüzdeki dörtlü kamera dizilimi, Galaxy S10 5G'yi andırırken Infinity-O ekran, yerini koruyor. Yani telefon, ekran konusunda çentiksiz tasarıma geri dönmüyor.
Bununla birlikte ön kamera, ekranın sağ üstünde değil ortada duruyor. Samsung'un böyle bir değişiklik yapma olasılığı açıkçası bize düşük göründü.
Bu seneki Galaxy Note'un ilk kez farklı ekran boyutu seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. 5G ve 4G seçenekleriyle birlikte model sayısının dördü bulması bekleniyor.
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