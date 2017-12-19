Çakma Cuphead, App Store'a Nasıl Girdi?
Popüler oyun Cuphead'in sahte bir sürümü, Apple'ın sıkı denetimlerini aşıp App Store'da 5 dolara satışa sunuldu!
Çizgifilm tarzı grafikleri ve oynanış zorluğuyla dünyanın ilgisini çeken platform oyunu Cuphead'in taklitlerini uygulama mağazasında görmemiz şaşırtıcı değil. Ancak App Store'da kısa bir süre görünen bir Cuphead, sahteliğin de ötesine geçti. Oyun, onu geliştiren firma olan Studio MDHR'ın adıyla bir süre App Store'da listelendi.
Sahte Cuphead uygulaması şu an mağazadan kaldırılmış durumda ancak alınan ekran görüntüleri, uygulamanın bilgilerine dikkatle bakmayan birinin kolayca onu yükleyebileceğini gösteriyor. Biraz yakından incelendiğinde ise uygulamanın web sitesinin studiomdghrgames.com olarak listelendiği, yani resmi siste olan studiomdhr.com'dan farklı bir siteye yönlendirildiği anlaşılıyor. Sahte uygulama, firmanın ismini de "Studio MDHR Entertainment" şeklinde yanlış yazmış. Sahte web sitesinin ise gerçek Studio MDHR ile ilgisi olmayan, "Wasinghton, Wasinghton"da yaşayan biri üzerine kayıtlı olduğu görünüyor.
Uygulamanın bu sahte bilgilerle Apple'ın onay sürecini aşmış olması hem ilginç, hem de endişe verici. Bir başka ilginç nokta, 5 dolar vermeniz halinde oyunu oynayabilmeniz, ancak düşük çözünürlükte ve konsol denetimleriyle.
Başarılı oyunun telefonlara gelmesini bekliyor olabilirsiniz ancak firmanın Xbox One için Microsoft ile yaptığı bir anlaşma var.
Sahte oyuna çok fazla kişinin para kaptırmamış olmasını umuyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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