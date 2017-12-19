Çakma Cuphead, App Store'a Nasıl Girdi?

Popüler oyun Cuphead'in sahte bir sürümü, Apple'ın sıkı denetimlerini aşıp App Store'da 5 dolara satışa sunuldu!

Çakma Cuphead, App Store'a Nasıl Girdi?

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