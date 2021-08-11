Çalıştığınız Ortamda Monitör Yüksekliği Ne Kadar Olmalı?

Uzun çalışma günlerinin sonunda belinizde yoğun bir ağrı mı hissediyorsunuz? Yalnız değilsin. Ve bunun suçlusu monitörünüz olabilir. Birçok insan ekranlarının önünde çok uzun saatler geçirdiğinden, kötü ergonomiden kaynaklanan rahatsızlıklar çok yaygın. Çoğu kişi kutudan çıkan monitör ayağının bizim için yeterince iyi olduğunu varsayıyor. Ne yazık ki, bu her zaman böyle değildir. Zira monitörünüzün yüksekliği bel, sırt ve boyun ağrılarının en önemli sebeplerinden biri ve bu ayaklar, bize her zaman ideal yüksekliği sunmuyor.
Yanlış monitör yüksekliğine sahip olmak ilk başta çok büyük bir sorun gibi görünmese de, sağlığınız üzerinde kısa ve uzun vadeli birçok etkisi olabilir. Monitör sorunlarından kaynaklanabilecek bazı belirtiler arasında göz yorgunluğu, karpal tünel sendromu, boyun ve omuz ağrısı ve hatta omurganın yanlış hizalanması sayılabilir.
En Uygun Monitör Yüksekliği Nasıl Bulunur?
Cornell Üniversitesi'nde profesör olan ve 40 yılı aşkın bir süredir ergonomi konusunda çalışmalar yapan Dr. Alan Hedge'e göre, gözleriniz monitör kasasının üst kenarından yaklaşık 5 ila 8 santim altındaki bir nokta ile aynı hizada olmalıdır.
Ek olarak, Dr. Hedge, monitör merkezinin yatay göz çizginizin yaklaşık 17 ila 18 derece altında olması gerektiğini öneriyor. Bunun nedeni, çoğu insanın ufkun altında ve üstünde daha geniş bir görsel alana sahip olması.
Eğer santimlerle ya da derecelerle uğraşmak istemiyorsanız, monitörünüzün doğru yükseklikte olup olmadığını kontrol etmek için pratik bir kural daha var: Hareketsiz durumdayken doğrudan görüş hattınızın tarayıcınızın adres çubuğunda olup olmadığını kontrol edin.
Tabii ki burada bahsettiklerimiz, aslında sadece monitörünüzle ilgili de değil. Zira bir monitörün yüksekliğini ayarlamak her zaman mümkün olmayabilir. Bu yüzden devreye, masanızın ve daha önemlisi, çalışma koltuğunuzun yüksekliği giriyor. Bu yüzden çalışma koltuğunuzun yeterli yükseklik ayarlarını sunmasına dikkat edin.
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