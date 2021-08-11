Çalıştığınız Ortamda Monitör Yüksekliği Ne Kadar Olmalı?

Eğer sıklıkla sırt veya bel ağrıları yaşıyorsanız, bunun sorumlusu monitörünüzün yüksekliğinin yanlış ayarlanmış olması olabilir. Peki doğru monitör yüksekliği nasıl olmalı? Açıkladık...