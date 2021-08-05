Apple'dan, Çentiksiz Bir iPhone İçin Sıra Dışı Bir Fikir Geldi!

iPhone X ile birlikte hayatımıza giren çentiğin, iPhone 13 serisi ile de hayatımızda kalacağına neredeyse eminiz. Yeni bir patent ise, Apple'ın gelecekteki iPhone'ları için çentikten kurtulmanın yollarını aradığını gösteriyor.
Patently Apple tarafından tespit edilen yeni patent, kullanılmadığında Face ID öğelerini, öne bakan kamerayı ve daha fazlasını gizleyebilecek hareketli bir iç ekran gösteriyor. Bu, ABD Patent ve Ticari Marka ofisine sunuldu ve teknolojiye "ayarlanabilir ekran pencereleri" olarak atıfta bulunuyor.
Kameranın oturacağı bölüm, bir menteşe üzerinde dönen esnek bir ekran gösteriyor. Bu kısım, yalnızca öne bakan kamera teknolojisine ihtiyaç duyulduğunda devreye giriyor.
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Her zaman olduğu gibi, patentler bu teknolojinin yeni bir iPhone'da kesinlikle göreceğimiz anlamına gelmiyor. Aslında, birçok patentli teknoloji asla gün ışığını görmez, bu yüzden gördüklerinizi iPhone 14'te de göreceğiniz konusunda kesin olarak emin olmayın.
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