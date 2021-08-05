Apple'dan, Çentiksiz Bir iPhone İçin Sıra Dışı Bir Fikir Geldi!

Apple, iPhone'ların çentiğini ortadan kaldırmak için kolları sıvamış gibi görünüyor. Ortaya çıkan yeni bir patent, şirketin bu amaçla sıra dışı bir fikre sahip olduğunu gösteriyor...