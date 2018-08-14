Call of Duty: Black Ops 4 Beta İncelemesi
Call of Duty: Black Ops 4 Multiplayer Beta testine çıktı. Biz de ilk sürüşü yaptık. Peki, yeni Black Ops nasıl olmuş?
Bir süredir Activision ve Treyarch'ın nasıl bir Call of Duty oyunu yaptığını merak ediyorduk. Yenilenen oyun tarzı ve serinin son oyununda tamamen multiplayer'a odaklanması, Call of Duty severler için işleri ilginç bir hale sokarken, oyunun kapalı betasının gelmesi kafalardaki soru işaretlerini bir nebze de olsa cevaplamayı başardı.
Call of Duty: Black Ops 4 Multiplayer betası, 10 Ağustos Cuma ve 13 Ağustos Pazartesi arasında PlayStation 4, Xbox One ve PC için sunuldu ve biz de bu arada PlayStation 4 Pro üzerinden oyunu değerlendirme şansı bulduk. Bu arada hemen söyleyelim, Call of Duty: Black Ops 4 Multiplayer, 12 Ekim'de final haliyle yayınlanacak.
Multiplayer Game In, Story Mode Out!
Evet, Call of Duty: Black Ops 4'te herhangi bir tek kişilik senaryo modu yok. Bu defa tamamen online oyuna odaklanan geliştirici şirket; bu anlamda son dönemin beklentilerini karşılıyor da diyebiliriz. Oyunda özellikle Rainbow Six Siege ve Overwatch gibi önemli yapımların etkisinde kalındığını net olarak görmüş olsak da, hız ve aksiyon oyuna büyük bir dinamizm katıyor açıkçası. Zaten bunu takiben eylül ayında bir Battle Royale modu betası da gelecek.
Peki, şimdi Call of Duty: Black Ops 4 Multiplayer betasında neler var neler yok, hemen bahsetmeye başlayalım.
Black Ops 4'te neler var?
Call of Duty: Black Ops 4 betada klasik Death Match modu mevcut pek tabii. Ayrıca Tag'leri düşürerek puan topladığınız bir modun yanı sıra, Search and Destroy ile Capture modları da oyunculara sunuluyor. Control modunda A ve B noktalarını kontrol altına almaya çalışıyorsunuz ve bu modda 3 eli birden kazanan ekip oyunu alıyor. Bu arada biten elin ardından da el boyunca en iyi hareketi yapan oyuncu için highlights dönüyor ekranda.
Genel olarak oyunun temposu bir hayli yüksek, fakat 5'er kişilik 2 takım halinde oynanan Search and Destroy'da biraz daha akıllı oynamak gerekiyor, zira öldüğünüzde o el içinde bir kez daha doğamıyorsunuz. Bu bağlamda daha taktiksel savaşmanız gerekiyor.
Oyun dediğimiz gibi oldukça hızlı; hatta şöyle söyleyelim: Durup soluklanacak an bile bulamıyorsunuz çoğu zaman. Treyarch ve Activision, bunu yalnızca oyunun temposunu arttırmakla sağlamamış, buna ek olarak akılcı haritalar tasarlamışlar. Bu anlamda oyunun eğlence eşiğinin bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Arkanızı hep kontrol etmeniz gerekiyor. Bu arada Mini Map görselliği de değişmiş durumda.
Yeni Specialist'ler, yeni yetenekler
Call of Duty: Black Ops 4'te oyuna yeni Specialist'ler dahil oluyor. Her Specialist birtakım özel yeteneklere sahip. Bunlardan herkesin ortak yeteneği sağlık sistemi özelinde. Her oyuncu kendi sağlığını şırınga ile tazeleyebiliyor ve bu özellik çok hızlı doluyor. Oyunda sağlık miktarınız da 150 olarak belirlenmiş.
Özel yeteneklere gelecek olursak mesela Prophet karakterinin yeteneği rakipleri paralize etmekken, bunlardan Nomad ise kullandığı oldukça ilginç bir bomba ile rakiplerini temizleyebiliyor. Ancak bu yeteneklerden özellikle ortadaki "bitirim" yeteneği oldukça yavaş doluyor. Bunu el boyunca 1 veya 2 kez kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda özel yeteneklerin dengeli tutulduğunu söyleyebiliriz.
Silah sisteminde ise önceki oyuna göre büyük bir fark yok. Aynı şekilde topladığınız puan dahilinde yeni ekipmanlar açıyor, bunları kullanıyor ve silahlarınızı özelleştirebiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak diyebiliriz ki Call of Duty: Black Ops 4, günümüzde geçmeye devam ediyor. Oyun türü olarak oldukça hızlı olması bir yana, hikaye modu bulundurmaması da oyun severleri ikileme düşürebilir. Oyun gerçekçiliği anlamında bir Battlefield 1 olmadığı kesin; bunu da ek parantez olarak söylemek gerek.
Harita tasarımlarını, oyunun temposunu arttırma konusundaki başarısından dolayı her ne kadar akılcı bulsak da, görsellik anlamında açıkçası daha iyi hazırlanabilirdi kanısındayız. Elbette oyun şu an için beta sürümünde. Nihai olarak nelerin değişip değişmeyeceğini ise ancak ekim ayında görebileceğiz. O zamana kadar ise son olarak şunu söyleyelim: Serinin önceki oyunlarını sevenler, yeni Call of Duty: Black Ops 4'ten hiç hoşlanmayabilir veya seriye yeni bir bakış açısı kazandırılmış olmasını beğeniyle karşılayabilirler.
KÜNYE
Geliştirici: Treyarch
Yayıncı: Activision
Tür: Aksiyon / FPS
Platform: PS4, Xbox One, PC
Web:
www.callofduty.com
www.aralgame.com
Ercan Uğurlu
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