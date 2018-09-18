Call of Duty: Black Ops 4 Blackout Beta İncelemesi
Call of Duty: Black Ops 4'ün Blackout modunu oynadık. İşte ilk izlenimlerimiz...
Battle Royale türüne her geçen gün yeni oyunların eklenmesinin yanı sıra, online evrende zaten adını duyduğumuz isimlerin de oyunlarına Battle Royale modunu eklediklerini biliyoruz. Ancak bu furya öyle bir noktaya geldi ki oyun sektörünün ikonik ismi Call of Duty dahi sonunda Battle Royale işine el attı. Serinin hayranları olarak zaten Black Ops 4'ü heyecanla bekliyoruz. Ancak yapımcılar Black Ops 4 ile beraber Call of Duty'e Battle Royale modunu getiriyorlar ve bu da multiplayer kısmında bir hayli heyecan oluşturabilir. Bildiğiniz gibi oyunun içinde Multiplayer, Blackout ve Zombies modları olacak. Multiplayer'da eski oyunlardan da bildiğimiz multiplayer deneyimini yaşayacak, Zombies modunda zombileri her Black Ops oyununda olduğu gibi haşat edecek, Blackout modunda ise Battle Royale deneyimi yaşayacağız.
Hayatta kalan son kişi olmak
Blackout, CoD: Black Ops 4'ün Battle Royale modu için belirlediği isim. Geçtiğimiz ay Blackout birkaç günlüğüne önce özel betaya, daha sonra ise açık betaya açıldı. PlayStation 4 versiyonunu oynadığımız Call of Duty: Black Ops 4 – Blackout'a aynı PUBG'de olduğu gibi tek başına, duo olarak ya da takım halinde girebiliyorsunuz. Oyunda, haritaya hücum eden helikopterlerin birinden atlıyor ve atmosfer olarak PUBG'nin ilk göz bebeği Erangel haritasına oldukça benzeyen bir haritaya yumuşak iniş yapıyoruz. Tabii ki amacımız son hayatta kalan olmak.
CoD yapısı, Battle Royale'a taşınmış
CoD: Blackout, Call of Duty oyun yapısını Battle Royale evrenine başarıyla harmanlamış görünüyor. Haritaya hiçbir şeyimiz olmadan atlıyoruz ve çevrede ne varsa toplayıp karakterimizi çatışmalarda daha güçlü hale getiriyoruz. Bu arada oyundaki bazı karakterlerin, Alex Mason, Viktor Reznov, Menendez gibi Black Ops evreninden tanıdığımız isimler olduğunu belirtmek istiyoruz. Eh tabii ki Viktor Reznov favori karakterimiz olduğu için bütün oyunu onunla geçirdik.
Çok sayıda silah seçeneği
Oyunda silah çeşitliliğine gelirsek, bir beta aşaması için yerindeydi. Çevreden bulabildiğiniz silahların ve ekipmanların yanında airdrop içinden daha stratejik eşyalar veya silahlar bulabiliyorsunuz. Silahlar bildiğimiz tanıdığımız birçok silahın Black Ops evrenine uygun fütüristik versiyonlarından oluşuyor. Ayrıca oyunda pikaptan kamyona kadar birkaç kara aracı olmasının yanında deniz taşıtlarının da olduğunu belirteyim. Öte yandan helikoperlerden birini kapıp havada süzülebiliyorsunuz da.
Sonuç
Aslında üzerine biraz daha çalışılsa, oyun derinliğine biraz daha önem verilse CoD: Blackout kendi başına gayet iyi bir Battle Royale oyunu olabilir. 12 Ekim tarihine kadar ve sonrasındaki ilk birkaç güncelleme ile mevcut sorunların çok büyük oranda çözüleceğine de eminiz. CoD oyuncuları bizce Blackout'u oldukça sevecekler diye düşünüyoruz.
KÜNYE
Yapım: Treyarch, Beenox
Dağıtım: Activision
Tür: Battle Royale
Platform: PC, PS4, XONE
Çıkış Tarihi: 12 Ekim 2018
Web:
www.aralgame.com
www.callofduty.com
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