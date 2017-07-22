Call of Duty WWII'nin Nazi Zombi Modu Ortaya Çıktı
Dünyaca ünlü seri Call of Duty'nin yeni oyunu WWII'ye Nazi Zombi modu da geliyor. İlk video yayınlandı bile...
Yıllardır bıkmadan oynadığımız ve her bir oyunuyla bizi yeni bir savaş arenasına çıkartan Call of Duty, yeni oyunuyla 3 Kasım'da geliyor. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için gelecek olan yeni Call of Duty oyununun adı ise WWII. Bir kez daha İkinci Dünya Savaşı'nı tema alan Call of Duty, elbette yine yeni modları da beraberinde getirecek. Bunlardan biri de Nazi Zombi modu.
Daha önce de hakkında geleceği açıklanan Nazi Zombi modu için sonunda resmi video da geldi. Tahmin edilebileceği gibi bu modda düşmanlarımız, yine Naziler. Zombi Nazi subaylarına karşı amansız bir mücadele vereceğimiz yeni mod için açıklamada bulunan geliştirici ekip, Nazi Zombi modunda korkutucu bir yolculuğa çıkacağımızı söylüyor. Akla hayale sığmayan karanlık güçlerin olduğu bir köye yolculuk yapacağımız bu modda neler göreceğimizi hemen yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.
Call of Duty WWII, söylediğimiz gibi 3 Kasım'da satışta olacak. Ancak ön sipariş verenler, 25 Ağustos'ta oyuna erken erişebilecekler.
Ercan Uğurlu
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