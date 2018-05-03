Cambridge Analytica, Skandalın Ardından Kapanıyor
Facebook'un karıştığı skandalın bir numaralı baş rol oyuncusu, yolun sonuna geldi!
Facebook veri skandalının ilk patlak verdiği yer olan Cambridge Analytica, kapılarını kapatıyor. Gizmodo'ya göre ana firma SCL Group'un başkanı Julian Wheatland, çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda bu haberi duyurdu.
Ancak kapanan firma sadece Cambridge Analytica değil. Kurucu Nigel Oakes'in Wall Street Journal'a yaptığı açıklamaya göre SCL Group da kapanıyor. Cambridge Analytica, kapanma haberlerinin ortaya çıkmasının hemen sonrasında bir basın duyurusu yaparak SCL ve kendi firmasının işlemlerinin durdurulacağını, iflas işlemlerine başlayacağını söyledi.
Gizmodo'nun eline geçen belgelere göre Wheatland, Cambridge Analytica'nın adını değiştirmeye yönelik bir girişimin "beyhude" olacağını düşünüyordu. Çalışanların giriş kartlarını firmaya derhal teslim etmelerinin istendiği söyleniyor.
Cambridge Analytica, veri skandalından sıyrılmakta ciddi zorluklar çekerken gelmeye devam eden raporlar ve sorgular, firmayı iyice köşeye sıkıştırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Twitter de Cambridge Analytica'ya veri sattığını kabul etmişti.
Zeynel A. Öztürk
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