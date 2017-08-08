Canavar PC, Oyunları 16K'da Zorlukla Çalıştırdı!
Oyunları 16K çözünürlükte çalıştırmayı denemek için canavar bir PC topladılar; sonuç işte böyle oldu...
PC ve konsollardan aldığı destek sayesinde 4K çözünürlük, oyun tutkunları için bir standart haline gelmek üzere. YouTube kanalı Linus Tech Tips ise oyunları 16K çözünürlükte çalıştırabilen çok güçlü bir bilgisayar oluşturdu.
Kanalın deneyi, tahmin edebileceğiniz üzere başta bazı aksaklıklarla karşılaştı. Ancak kanal, Nvidia ve Acer'ın da yardımıyla sonunda sistemi çalıştırma başarısına ulaştı. Tüketiciye yönelik olmayan grafik kartlarından oluşan sistem, bolca kablo ve 16 adet Acer G-Sync monitörden oluşuyordu.
Dört Nvidia Quadro P5000 grafik kartı, ASUS Rampage 5 Edition anakart, Intel Core i7 6900K işlemci, 32GB Corsair DDR4X RAM ve Nvidia Quadro-Sync 2 karttan oluşan sistemin maliyeti ise yaklaşık 12.000 dolar. Elbette bu sistemi çalıştırmanın bir de elektrik maliyeti var ve takıma göre canavar PC'nin güç tüketimi, 1.100 watt seviyesinde.
Sistem, Minecraft ve Half-Life 2'yi 40-50FPS ile çalıştırırken Rise of the Tomb Raider gibi daha yüksek güce ihtiyaç duyan oyunlar, düşük ayarlarda dahi ancak 1FPS ile çalışabildi. Civilization V, çözünürlük nedeniyle çok küçülen ve oynamayı zorlaştıran arayüzüyle 20 FPS'ye ulaştı.
Bu deney 16K oyun deneyimine çok uzak olmadığımızı gösteriyor. Tabi bu kadar çok monitöre para harcamak yerine, ekran üreticilerinin 16K ekranlarını beklemek daha akıllıca olacak.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
Hayvanlıkta sınır tanımamak :D
Devasal bir fantezi aslında çok iyi de mesafe çok yakın.