Canavar PC, Oyunları 16K'da Zorlukla Çalıştırdı!

Oyunları 16K çözünürlükte çalıştırmayı denemek için canavar bir PC topladılar; sonuç işte böyle oldu...

Oynat Canavar PC, Oyunları 16K'da Zorlukla Çalıştırdı! Oyunları 16K çözünürlükte çalıştırmayı umdukları canavar bir PC topladılar ve işte sonuç!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Hayvanlıkta sınır tanımamak :D

Devasal bir fantezi aslında çok iyi de mesafe çok yakın.

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