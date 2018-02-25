Canlı Anlatım: Galaxy S9 Tanıtımı

Dün 19:53Etkinliğe yaklaşık 10 dakika kaldı. Samsung, etkinlikteki artırılmış gerçeklik öğelerini görebilmemiz için Unpacked uygulamasını indirmemizi istiyor.
Dün 19:57Şimdiye kadarki sızıntılar, Galaxy S9'un geçen seneki Galaxy S8 ile neredeyse aynı göründüğünü söylüyor. Tabi parmak izi sensörünün kameranın yanına taşınması gibi birkaç küçük detay dışında.
Dün 20:05Ekrana yürümeyi öğrenen bir bebeğin videosu yansıyor.
Dün 20:06Samsung'un mobil bölümünün başındaki DJ Koh sahnede.
Dün 20:07Koh, Internet of Things hakkında konuşuyor.
Dün 20:09Koh, Samsung'un telefon tarihini anlatıyor.
Dün 20:11"Teknoloji hala çok karmaşık. Hala çok fazla adım ve kullanılmayan çok fazla işlev var."
Dün 20:12"Bugün güçlü yazılım ve hizmetler içeren yeni bir Galaxy telefon tanıyoruz."
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Dün 20:16Daha önce de sızan Galaxy S9, selefinden pek farklı görünmüyor.
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Dün 20:20Justin Denison sahnede ve muhtemelen Galaxy S9'un tüm özelliklerini anlatacak.
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Dün 20:21"Infinity Display"i ortaya çıkardığımızda daha önce kimse böyle bir şey görmemişti.
Dün 20:22"Intelligent scan" iris tarama ve yüz tanımayı bir araya getirerek telefon kilidini açmanızı sağlıyor.
Dün 20:22Renk seçenekleri midnight black, grey, coral blue ve lavender purple'dan oluşuyor.
Dün 20:23Unpacked uygulamasıyla ellerindeki S9 kartına bakan katılımcılar, ellerinde bir Galaxy S9 görüyorlar.
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Dün 20:25"Kamerayı tamamen baştan tasarladık."
Dün 20:25"Kamera insan gözü gibi ortama adapte olsaydı, nasıl olurdu?"
Dün 20:26Ürün Direktörü Jonathan Wong kamerayı anlatmak için sahnede.
Dün 20:27"Çoğu kamera, güneş battıktan sonra yetersiz kalıyor."
Dün 20:28Galaxy S9'un kamerası, çift diyaframa sahip.
Dün 20:29Karanlık fotoğraflar için sunulan F1.5 diyafram, telefonda görülmüş en geniş diyafram.
Dün 20:30Yeni Super Slow Motion modu saniyede 960 kare yakalayabiliyor.
Dün 20:31"Samsung, Slow Mo Guys'tan S9'la birkaç video kaydetmesini istedi."
Dün 20:31Slow Mo Guys'ın hazırladığı bir YouTube videosunu izliyoruz...
Dün 20:33Normal Slow Motion moduyla Super Slow Motion arasındaki fark oldukça büyük.
Dün 20:33Super Slow Motion videonuzu bir GIF'e dönüştürebiliyorsunuz.
Dün 20:35Super Slow Motion videoyu canlı olarak sahnede görüyoruz.
Dün 20:35Super Slow Motion videolara otomatik olarak bir arka plan müziği ekleniyor...
Dün 20:37Yeni telefonlar daha önce de olduğu gibi IP68 su ve toz korumasına sahip.
Dün 20:38S9+'ta ek olarak geniş açılı ve telefoto lens bulunuyor.
Dün 20:39Erin Willis sahnede ve emoji'ler hakkında konuşuyor.
Dün 20:40Ön kamerayı kullanarak kendi ifadelerinizi kullanan emoji'ler oluşturabiliyorsunuz.
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Dün 20:41"Oluşturduğunuz emoji'leri her akıllı telefonla paylaşabilirsiniz."
Dün 20:42AR Emoji'ler en azından sahnede oldukça hoş görünüyor.
Dün 20:43"Kendi emoji'nizi oluşturmak istemiyorsanız, hazır emoji'lerden birini kullanabilirsiniz."
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Dün 20:45Bixby ile kameranızı tabelalara doğrultup, çeviri yapmanız mümkün.
Dün 20:46Bixby, tabağınızdaki yemeği tanıyabiliyor, böylece yediklerinizi daha kolay takip edebiliyorsunuz.
Dün 20:49Ürün portföyü direktörü Mark Notton sahnede.
Dün 20:50"Galaxy S9, stereo hoparlörlerle geliyor ve bu hoparlörler, bir telefonda gördüğünüzün en yüksek seslisi."
Dün 20:51Galaxy S9, ses gücünü Dolby Atmos'tan alıyor.
Dün 20:52Uyarıları küçük bir pencereye dönüştürüp, çalan videoyu durdurmadan mesajları cevaplayabiliyorsunuz.
Dün 20:52Uyarıları küçük bir pencereye dönüştürüp, çalan videoyu durdurmadan mesajları cevaplayabiliyorsunuz.
Dün 20:54Yazılım ve yapay zeka şefi Eui Suk Chung sahnede.
Dün 20:59Güvenlik, Galaxy S9'un önemli bir parçası olmaya devam ediyor.
Dün 21:00Telefonunuzu artık DeX'e yatırıyorsunuz, böylece bir trackpad gibi kullanabiliyorsunuz.
Dün 21:02DJ Koh yine sahnede.
Dün 21:02Ön siparişler 2 Mart'ta başlayacak. Telefon 16 Mart'ta satışa sunulacak.
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Dün 21:05Samsung çalışanları sahnede dans ediyor.
Dün 21:06Galaxy S9 ve S9 Plus çok büyük yenilikler sunmasa da, yeni telefon almak isteyenlerin mutlaka ilgisini çekecek.
Dün 21:07Yeni Samsung'larla ilk deneyimimizi ilerleyen saatlerde sizlerle paylaşacağız. CHIP Online'ı takip ettiğiniz için teşekkürler.
Mobil Dünya Kongresi (MWC) son yıllarda Samsung'un çok ciddiye aldığı bir etkinlik olmasa da, firmanın bu seneki amiral gemileri MWC 2018'de tanıtılacak. Şu ana kadarki sızıntılar, Galaxy S9 hakkında bilmediğimiz neredeyse hiçbir şeyi geride bırakmadı. Ancak her zaman olduğu gibi sürpriz işlevlerle ve değişikliklerle karşılaşabiliriz.
Galaxy S9, yukarıdaki resmi tanıtım görselinden de anlaşılacağı üzere kameraya yoğunlaşan bir telefon olacak. Görsel, "S9"daki S harfinin de kaldırılacağının ipucunu veriyor olabilir; bunu birazdan göreceğiz.
Canlı anlatımını burada takip edebileceğiniz resmi tanıtım Türkiye saatiyle bugün 20:00'da başlıyor. Beklerken, sizlerle paylaştığımız tüm Galaxy S9 haberlerine buradan göz atabilirsiniz.
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