Canlı: Apple'ın 2018 iPhone Etkinliği

Bugün 21:42Tim Cook yine sahnede ve şimdi de HomePod'dan bahsediyor.
Bugün 21:42iOS 12 önümüzdeki hafta, 17 Eylül'de yayınlanacak.
Bugün 21:41
Bugün 21:41XS Max'ın başlangıç fiyatı ise 1.099 dolar.
Bugün 21:40iPhone XS'nin fiyatı 999 dolardan başlıyor.
Bugün 21:40XR üç renk ve üç depolama seçeneğiyle gelecek. Fiyatı ise 749 dolardan başlıyor.
Bugün 21:39
Bugün 21:39
Bugün 21:37Ive, videoda her şeyi tekrar anlatıyor.
Bugün 21:37Fiyatların açıklanmasını merakla bekliyoruz.
Bugün 21:36"iPhone XS hiç taviz vermiyor." Yani XR taviz veriyor .
Bugün 21:36
Bugün 21:35Yeni bir video ekranda ve Jony Ive'nin aşırı sakin sesi yine salonu sardı.
Bugün 21:34
Bugün 21:34
Bugün 21:33Bu karşılaştırmalı veriler kafa karıştıracak gibi.
Bugün 21:33iPhone 8 Plus'tan 90 dakika daha uzun pil ömrü.
Bugün 21:32Fotoğraf çektikten sonra derinliği değiştirebilme, burada da var.
Bugün 21:31Arkada 12MP tek kamera.
Bugün 21:31A12 Bionic yongası ilginç biçimde iPhone XR'nin kalbinde.
Bugün 21:31iPhone X'teki TrueDepth'in aynısı bu telefonda da var.
Bugün 21:31Schiller "LCD ekranda ilk kez ana ekrana gitmek için yukarı kaydırma" diyerek birilerini delirtmiş olmalı.
Bugün 21:30"LCD ekranda iPhone X deneyimi"
Bugün 21:303D touch yok gibi görünüyor.
Bugün 21:29iPhone 8 Plus'tan büyük ekran, yeni tasarım sayesinde daha küçük bir gövdede.
Bugün 21:296.1 inç'lik ekran 1792 x 828 çözünürlük sunuyor.
Bugün 21:28iPhone XR'deki "R" "remedial" sözcüğünün kısaltılmışı.
Bugün 21:28Renk seçenekleri beyaz, siyah, mavi, coral, sarı.
Bugün 21:27
Bugün 21:27iPhone XR.
Bugün 21:25Video vakti.
Bugün 21:25Yeni bir iPhone daha.
Bugün 21:25Evet. Bu kez bir şey daha var.
Bugün 21:25Apple GiveBack ile firma, eski cihazlarınızı alıp bedavaya geri dönüştürecek (kullanılmaz haldeyse).
Bugün 21:24Yüzde 32 biyo-bazlı plastikten yapılmış kapaklı cam çerçeve.
Bugün 21:24Bu kısımlarla pek ilgilenmediğinizi biliyoruz ancak dünyayı kendi başımıza yıkmamak adına güzel gelişmeler.
Bugün 21:24Geneleksel plastik kullanımı da daha az. Hoparlör artık yüzde 35 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanıyor.
Bugün 21:23Yeni iPhone'da anakartta kullanılan teneke, geri dönüştürülmüş ve bu sayede 10.000 ton tenekeden tasarruf edilmiş.
Bugün 21:22"Bir gün dünyadan yeni malzeme üretme ihtiyacımızı ortadan kaldırmayı umuyoruz."
Bugün 21:22Apple'ın çevre müdürü Lisa Jackson sahnede
Bugün 21:21Apple artık yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışıyor.
Bugün 21:20
Bugün 21:19eSIM, çift SIM işini zorlaştıracak gibi görünüyor.
Bugün 21:19Çinli modeller, fiziksel iki SIM kart kullanabiliyorlar. SIM kart çekmecesinin iki yüzü birer kart alabiliyor.
Bugün 21:18Bu, yazılım tabanlı eSIM standarıyla çalışıyor. Bunun için mobil sağlayıcınızın destek sunması gerekiyor.
Bugün 21:18iPhone XS çift SIM destekliyor (DSDS).
Bugün 21:17Toplam dakikalardan bahsedilmiyor.
Bugün 21:16Sıra pil ömründe. iPhone XS, X'e göre 30 dakika daha fazla dayanıyor. X Max "şimdiye kadarki en büyük iPhone piline" sahip ve X'ten 90 dakika daha uzun dayanıyor.
Bugün 21:16Otomatik ton belirleme gibi işlevleri gösteren bir video ekranda.
Bugün 21:15XS, stereo ses kaydedebiliyor. (Android telefonlar bunu yıllardır yapıyor)
Bugün 21:14
Bugün 21:14"Yeni bir fotoğrafçılık devri. Bazıları buna hesaplamalı fotografi diyor"
Bugün 21:13"Bu hiçbir kamerada mümkün değil."
Bugün 21:13Derinlik efekti sonradan değiştirilebiliyor.
Bugün 21:13Apple sanki erkekleri unutmuş gibi görünüyor.
Bugün 21:12
Bugün 21:12Portre modu örneği.
Bugün 21:11
Bugün 21:11iPhone kamerasından örnekler (Sizce gerçeken iPhone'la mı çekilmiştir?)
Bugün 21:09Smart HDR, geçen seneki HDR'ın yerini alıyor.
Bugün 21:08Daha iyi portre modu, Neural Engine artık sürecin bir parçası.
Bugün 21:08Ön kamera 7MP f/2.2
Bugün 21:08XS bir "olağanüstü yeni kamera sistemi". 12mp geniş kamera ve 12mp tele kamera. Geniş kameradaki yeni sensörler, f/1.8, gerçek tonlu flaş. Tele lens f/2.4
Bugün 21:06Time dergisinin kapağı.
Bugün 21:05Phil kameradan bahsetmek için sahnede.
Bugün 21:05"Stereo genişletme" bugün çok konuşuldu, neye benzediğini ancak telefonu elimize alınca göreceğiz.
Bugün 21:04Bu oyunun adı Galaga AR.
Bugün 21:04
Bugün 21:04Sahnedekiler gösterilen AR oyunuyla epey eğleniyor gibi görünüyor.
Bugün 21:03
Bugün 21:03Directive Games CEO'su Atli Mar sahnede, elbette yeni bir AR uygulaması için.
Bugün 21:02Sanırız rakamlara boğulmadığımız için çıplak gözlü olduğumuza şükretmemiz gerekiyor.
Bugün 21:01"Çıplak gözle göremeyeceğiniz istatistikler önünüzde."
Bugün 21:00A12, gerçek zamanlı oyuncu izlemeye olanak tanıyor.
Bugün 21:00
Bugün 20:59Nex Team'den David Lee ve Steve Nash, Core ML kamera uygulaması hakkında konuşmak için sahnede.
Bugün 20:59The Elder Scrolls: Blades sonbaharda iPhone'da olacak, ön-siparişler alınmaya başlandı.
Bugün 20:58Titreşimli geri bildirim size oyunu hissettiriyor.
Bugün 20:58Gerçekçi böcekler ezmeye hazırlanın.
Bugün 20:57
Bugün 20:57Yeni Elder Scrolls telefonda gayet iyi görünüyor. Işıklar duvardan yansıyabiliyor.
Bugün 20:56
Bugün 20:55Bahsettiğimiz siyah küp, bir masaymış. Üzgünüz.
Bugün 20:55Bethesda'dan Todd Howard, bir oyun göstermek üzere sahnede.
Bugün 20:54Fotoğraftan anlayacağınız üzere AR özellikleri anlatılıyor.
Bugün 20:54
Bugün 20:54(geçen sene iPhone X ile hızdan patlayacağımızı söyleyen Apple idi)
Bugün 20:53Aslına bakarsanız her sene gelen bu kadar hızlanmaya rağmen hala hızlanmaya ihtiyaç duymamız garip.
Bugün 20:50
Bugün 20:49Şimdiye kadar bir S güncellemesinden fazlasını görmedik.
Bugün 20:48512GB depolama alanı.
Bugün 20:48
Bugün 20:48A12, toplamda A11'den yüzde 15 daha hızlı.
Bugün 20:47A12 GPU, A11'den yüzde 50 daha hızlı.
Bugün 20:46
Bugün 20:45A12 Bionic, 6,9 milyar transistörü üzerinde barındırıyor.
Bugün 20:45Sektörün ilk 7 nanometre yongası.
Bugün 20:45"Bir akıllı telefondaki en güvenli yüz tanıma sistemi"
Bugün 20:45XS modelleri daha iyi bir stereo efekti sunuyor.
Bugün 20:43
Bugün 20:43Büyük ekranlı modelin ismi gerçekten de iPhone XS Max.
Bugün 20:42"iPhone'daki en büyük ekran." 458ppi, 2688x1242, 3 mega piksel.
Bugün 20:41
Bugün 20:41
Bugün 20:40
Bugün 20:40"Cerrahi dereceli paslanmaz çelikten yapılmıştır."
Bugün 20:39iPhone XS geliyor.
Bugün 20:39Phil Schiller sahnede.
Bugün 20:38"Bugün, iPhone X'i bir sonraki seviyeye taşıyacağız."
Bugün 20:37"iPhone X sektörü değiştirdi ve bu arada, dünyanın bir numaralı akıllı telefonu oldu." Huawei burada söz almak isteyebilir.
Bugün 20:36"iPhone X akıllı telefonun geleceğini tanımladı."
Bugün 20:36Cook tekrar sahnede, bu kez iPhone'dan bahsetmek için.
Bugün 20:36Apple Watch'lı video vakti.
Bugün 20:34Saat için siparişler Cuma günü verilebilecek, sevkiyat 21 Eylül'de başlayacak.
Bugün 20:34watchOS 5, 17 Eylül'de yayınlanacak.
Bugün 20:34Mobil bağlantılı model 499 dolar.
Bugün 20:34GPS'li model 399 dolardan başlıyor.
Bugün 20:33
Bugün 20:33Apple yeni saatini öyle bir anlatıyor ki, şu an koşarak almak isteyebilirsiniz. Etkinlikten sonra veya fiyatını duyunca hala ister misiniz, onu bilemiyoruz.
Bugün 20:32Jony Ive'nin seslendirdiği video niyahet bitti.
Bugün 20:31
Bugün 20:30Apple Watch tanıtımı bir videoyla tamamlanıyor.
Bugün 20:29Yani 7 saat egzersiz yapmak istiyorsanız işiniz var.
Bugün 20:29Pil ömrü yine 18 saat. Dışarıda egzersiz süresi 6 saat.
Bugün 20:28EKG'lerin cihazda şifrelendiğini ve kimse tarafından gözlenmediğini söyleyelim. Zuckerberg sizce bunu delmenin bir yolunu bulur mu?
Bugün 20:28Tüm gün pil ömrü.
Bugün 20:28Özellikler sıralanmaya başladı. Bluetooth 5.0
Bugün 20:27"Her gün giydiğiniz saatin artık EKG alabileceğini düşünmek inanılmaz."
Bugün 20:27"İnsanlar sağlıkla ilgili şeyleri pek sevmeseler de bu size EKG çektirmeyi istetiyor"
Bugün 20:26"FDA'dan izin aldığımızı söylemekten gurur duyuyorum. Kalp ritmi uyarısı gibi bu da türünün ilki."
Bugün 20:25Apple Watch'ı sevdiği anlaşılan Dr. Benjamin, yerini yine Apple'dan Jeff Williams'a bıraktı.
Bugün 20:25"Deneyimlerim sırasında insanların genellikle tıbbi ziyaretlerde görünmeyen semptomlardan bahsettiklerini gördüm."
Bugün 20:24Amerikan Kalp Derneği başkanı Dr. Ivor Benjamin sahneye çıktı.
Bugün 20:23Tüm EKG kayıtları, Health uygulamasında tutuluyor.
Bugün 20:23Uygulamayı açıp parmağınızı digital crown üzerine koyduğunuzda dahili elektrotlar, kalp ritminizden kaynaklanan elektrik dalgalanmalarını algılıyor ve bunları işleyerek size kalp ritmi analizi sunuyor.
Bugün 20:22"Doğrudan tüketicilere sunulan ilk EKG ürünü"
Bugün 20:21Bunun yanında kalp ritmindeki uyumsuzluklar da izleniyor.
Bugün 20:20Düşük kalp ritmi iyi bir şey ancak aşırı düşük kalp ritmi, sorunların işaretçisi olabilir. Bu durumda Apple Watch'ınız sizi uyarıyor.
Bugün 20:19Saat düştüğünüzü algılarsa size acil arama yapmayı öneriyor.
Bugün 20:18Yeni nesil ivmeölçer ve jiroskop, günlük etkinliklerden yüzmeye birçok etkinliği algılayabiliyor.
Bugün 20:17Series 4, S4 yongasıyla geliyor. S4'ün içerisinde çift çekirdekli bir 64-bit işlemci ve yeni bir GPU var. Tüm bunlar iki kat daha hızlı performans anlamına geliyor.
Bugün 20:16Arka yüz siyah seramik ve safir kristalden yapılmış. Bu sayede radyo dalgaları arkadan da geçebiliyor.
Bugün 20:15Tasarım gibi hoparlörler de yeniden yapılmış ve çok daha yüksek sesli.
Bugün 20:15Yeni saat yüzleri, ateş, su ve buhar, ekranla etkileşim halinde.
Bugün 20:14Saat yüzüne kişi ekleyip, tek dokunuşta ulaşmak mümkün.
Bugün 20:13Artık fotoğraflar, takvim ve haritalardan daha fazla bilgi göreceksiniz.
Bugün 20:13
Bugün 20:12
Bugün 20:12Ekran artık yüzde 30 daha geniş.
Bugün 20:11
Bugün 20:11
Bugün 20:10Apple Watch Series 4 geliyor.
Bugün 20:10"Apple Watch'ı sonraki seviyeye kaldırıyoruz." Sıra videoda.
Bugün 20:09Fitness ve sağlık, artık Apple Watch deneyiminin iki ayrı parçası.
Bugün 20:09Jeff Williams sahnede ve konu elbette Apple Watch.
Bugün 20:08"Çığır açan teknolojinin ve güçlü hizmetlerin entegrasyonu."
Bugün 20:08Cook: Apple Watch, dünyanın birinci saatiydi (akıllı saat değil).
Bugün 20:07
Bugün 20:07"Bugün size en kişisel ürünlerimizden ikisini anlatacağız ... O halde Apple Watch ile başlayalım."
Bugün 20:06"İki milyarıncı iOS cihazımızı sevk etmek üzereyiz."
Bugün 20:04Dersimiz Apple'ın bilgisayarlarının tarihi.
Bugün 20:04
Bugün 20:04Görevimiz Tehlike videosu sonunda bitti ve Tim Cook sahnede.
Bugün 20:02Ekrana Apple etkinliğine yetişmek için koşan bir kız geliyor. Bahsettiğimiz tweet belki de kasıtlıydı?
Bugün 20:01Ve etkinlik başlıyor.
Bugün 19:58Twitter'da DM'ler zaman zaman kabusa dönüşebiliyor.
Bugün 19:57Tim Cook, muhtemelen yanlışlıkla yolladığı "Hayır, onu buraya kim hızla getirebilir?" tweet'i kaldırıldı.
Bugün 19:56Etkinliğin başlamasına sadece birkaç dakika kaldı. Sahnedeki siyah kutunun ne olduğu gerçekten merak konusu.
Apple'ın beklenen etkinliğine artık sadece dakikalar kaldı. Tanıtılacağına kesin gözle bakılan iPhone XS, XS Max ve uygun fiyatlı iPhone XC'nin yanında yeni bir Apple Watch ve yeni iPad Pro'lar, etkinlikte ortaya çıkabilir.
iPhone'ların isimleri farklı olabilir ancak bildiğimiz bir şey varsa, o da yeni telefonların hepsinin iPhone X'e benzeyeceği ve birer çentikle geleceği.
Türkiye saatiyle 20:00'de başlayacak olan etkinlik, Apple'ın web sayfasında canlı olarak izlenebilecek. Tanıtımı canlı anlatımla bu sayfadan takip edebileceksiniz, yani sayfamızdan ayrılmayın!
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