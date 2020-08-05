CANLI: Galaxy Note 20 Serisi ve Fazlasının Tanıtılacağı Etkinliği İzleyin

Koronavirüs salgını ve yaşanan belirsizliklerin sonrasında, beklenen gün nihayet geldi. Biraz sonra, Türkiye saati ile 17.00'da, Samsung'un yeni tanıtım etkinliği başlayacak. Bu etkinlikte hem yeni Galaxy Note 20 serisi telefonların tanıtılması, hem de bazı yeni ürünlerin tanıtılması bekleniyor.
Galacy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra Geliyor
Galaxy Note 20 serisi, daha önceki sızıntılara bakılırsa Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra olmak üzere iki farklı model olarak karşımıza çıkacak. Bununla birlikte etkinlikte, Galaxy Watch 3 akıllı saatin, yeni bir Galaxy Tab tabletin ve bir de kulaklığın tanıtılması sürpriz olmayacak.
Siz de bu etkinliğe canlı olarak tanık olmak istiyorsanız, arkanıza yaslanın ve hemen aşağıdaki videodan yeni Galaxy Note'ların ve fazlasının tanıtılacağı etkinliği izlemeye başlayın. Tanıtılacak olan ürünlerle ilgili en detaylı haberleri de, hem tanıtım sırasında, hem de tanıtım sonrasında yine CHIP Online'da bulabileceksiniz.
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