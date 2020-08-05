CANLI: Galaxy Note 20 Serisi ve Fazlasının Tanıtılacağı Etkinliği İzleyin

Samsung'un biraz sonra başlayacak olan dev etkinliğinde, Yeni Galaxy Note 20 serisi amiral gemisi telefonları ve daha fazlasını ilk defa görme şansına kavuşacağız. Siz de bu etkinliği canlı olarak, buradan izleyebilirsiniz...