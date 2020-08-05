Samsung, Galaxy S10 ve Galaxy Note 10'un Fişini Çekebilir

COVID-19 sebebiyle Samsung da birçok şirket gibi oldukça zor bir yıl geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde gelir raporları açıklanan Güney Koreli şirketin gelir kaybına uğradığı ortaya çıkmış ve 2'inci çeyrek satışlarından beklediği sonuçları alamadığı kayıtlara geçmişti. Buna göre şirket şu sıralar bir çıkış yolu arayışında.
Samsung, Galaxy Note 20 serisini tanıtmak üzere, ancak Galaxy S20 satışlarından pek memnun değilken Galaxy Note 20 serisinin satışlarından da şimdiden endişeli olduğu kesin. COVID-19 sebebiyle gelir kaybı yaşayan şirketin, Galaxy Note 20 serisinden gelecek kötü sonuçlara tahammülü oldukça zor. YouTuber @MauriQHD tarafından twitter'dan paylaşılan tweet'e göre ise Samsung ilginç bir çıkış yolu seçmiş olabilir.
Big debate inside Samsung not too long ago
about what to do with the S10 series, N10, Fold 1, Z Flip 1, tablets, etc
some points being debated, and leaned on, were crazy (imo)
so dont be surprised if they dont keep selling S10s next year, stop selling the N10 now, etc
im hearing— Mauri QHD (@MauriQHD) July 31, 2020
Samsung, Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisinin üretimini durdurabilir ve buna bağlı olarak telefonların satışını sonlandırabilir. @MauriQHD, "duyduklarına göre" Samsung yakında böylesi bir karar alacak ve uygulamaya geçecek. Şirketin, bu 2 telefonun üretimini durdurarak en azından üretim bandındaki giderlerini düşürmesi ve Galaxy Note 20 serisi için elini rahatlaması bekleniyor.
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