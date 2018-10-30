Canlı: iPad Pro ve MacBook Etkinliği
Apple'ın yeni iPad Pro ve MacBook'u tanıtacağı etkinliği canlı anlatım üzerinden takip edin!
Bugün 16:58Etkinliğin başlamasına yalnızca birkaç dakika kaldı.
Bugün 16:59Apple'ın davetiye etkinliklerinde görünen ilginç Apple logoları, şimdi ekrana yansıyor.
Bugün 17:00
Bugün 17:01Tim Cook alkışlarla sahnede.
Bugün 17:02
Bugün 17:03"New York en canlı ve yaratıcı topluluklardan bir tanesi."
Bugün 17:03"Mac, yaratıcı dünyanın en vazgeçilmez araçlarından biri haline geldi"
Bugün 17:05Mac satın alanların yüzde 51'i "Mac'i ilk defa kullanıyor"
Bugün 17:05100 milyon aktif Mac kullanıcısı var.
Bugün 17:06"Mac müşteri memnuniyetinde bir numara olmaya devam ediyor."
Bugün 17:08"Müşterilerimiz Mac'lerini seviyorlar. Özellikle bir Mac'i. Ve bu cihaz, MacBook Air."
Bugün 17:08Galiba bazılarımız Air'i MacBook Pro'dan daha çok seviyor.
Bugün 17:09"Steve MacBook Air'i zarftan çıkardığında, artık hiçbir şeyin aynı olmayacağı açıktı."
Bugün 17:09"Steve MacBook Air'i zarftan çıkardığında, artık hiçbir şeyin aynı olmayacağı açıktı."
Bugün 17:09"Steve MacBook Air'i zarftan çıkardığında, artık hiçbir şeyin aynı olmayacağı açıktı."
Bugün 17:09Air'le ilgili övgülü sözler duymaya devam ediyoruz.
Bugün 17:10"Retina ekranlı bir MacBook Air istiyoruz."
Bugün 17:10"Retina Display'li bir MacBook Air'i size tanıtmaktan dolayı heyecan duyuyorum."
Bugün 17:11İki USB-C portu ve bir kulaklık girişi.
Bugün 17:11
Bugün 17:11Çok ince olmasa da ekran çerçevesi siyah.
Bugün 17:12Air'i anlatmak için Laura Lagrove sahnede.
Bugün 17:12Alüminyum ekran çerçevesi yerini tamamen cam ön yüze bırakmış.
Bugün 17:13Kamera artık doğru yerde: Ekranın üstünde.
Bugün 17:13Ekran yüzde 48 daha çok renk gösteriyor.
Bugün 17:13
Bugün 17:14Cihaza Touch ID yeteneği eklenmiş ancak Touch Bar yok.
Bugün 17:15T2 güvenlik yongası, ön yükleme sürecini "tüm laptop'lardan daha güvenli" hale getiriyor.
Bugün 17:15T2, şifreleme ve şifre çözme gibi işlemlerden sorumlu.
Bugün 17:15Yeni nesil klavye, son nesle kıyasla dört kat daha stabil.
Bugün 17:16Trackpad, önceki Air'e göre yüzde 20 daha büyük.
Bugün 17:16Daha iyi hoparlör ve miktrofonlar.
Bugün 17:16İki thunderbolt 3 portu.
Bugün 17:17Air 5K ekranı ve eGPU'yu destekliyor.
Bugün 17:19Yüzde 10 daha ince.
Bugün 17:19Aynı zamanda daha küçük.
Bugün 17:20
Bugün 17:21%100 geri dönüştürülmüş alüminyum.
Bugün 17:23
Bugün 17:248GB RAM, 1.6GHz Core 15, 128GB, 1199 dolar.
Bugün 17:24Tim Cook yine sahnede.
Bugün 17:26Sıra yeni Mac mini'de.
Bugün 17:27
Bugün 17:27Yeni Mac mini, eskisinden 5 kat daha hızlı.
Bugün 17:284 veya 6 çekirdeği tercih edebiliyorsunuz. Bu çekirdekler mobil değil.
Bugün 17:28Yeni Mac mini'ye 64GB'a kadar RAM takabilirsiniz.
Bugün 17:29Gigabit ethernet, dört Thunderbolt 3 portu, HDMI, iki USB-A...
Bugün 17:31Giriş modelinin fiyatı 799 dolardan başlıyor.
Bugün 17:31Bugün sipariş verenler, mini'ye haftaya kavuşacak.
Bugün 17:32Yüzde 60 geri dönüştürülmüş plastik, yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum
Bugün 17:33Yarım saat içinde Apple tutkunlarının yıllardır beklediği iki ürünle tanıştık. Bakalım önümüzdeki dakikalarda neler olacak.
Bugün 17:34Apple mağazaları hakkında konuşmak üzere Angela Ahrendts sahnede.
Bugün 17:40
Bugün 17:42Cook tekrar sahnede ve iPad'den bahsediyor.
Bugün 17:42"400 milyon iPad satıldı."
Bugün 17:43"Geçen sene en büyük notebook üreticilerinin tüm notebook serisinin toplamından fazla iPad sattık."
Bugün 17:43"iPad, dünyanın en ünlü bilgisayarıdır."
Bugün 17:44Yeni iPad ortaya çıkıyor. Home düğmesi yok, altında USB-C var.
Bugün 17:45
Bugün 17:46
Bugün 17:46
Bugün 17:46LCD ekran, ön yüzü neredeyse kaplıyor.
Bugün 17:47Cihazın boyutları aynı ancak ekran boyutu, 10,5 inç yerine 11 inç.
Bugün 17:48
Bugün 17:48Yeni 12,9 inç'lik iPad Pro'nun ekran boyutu aynı ancak boyutları daha küçük.
Bugün 17:48Yüzde 15 daha ince ve hacmi yüzde 25 daha az.
Bugün 17:49Apple'a göre Face ID, tüm tabletlerden ve bilgisayarlardan daha yüksek güvenlik sunuyor.
Bugün 17:49
Bugün 17:51A12X Bionic işlemci, 7nm teknolojisi.
Bugün 17:5110 milyar transistör...
Bugün 17:52İşlemci tek çekirdekte yüzde 35, çoklu çekirdekte yüzde 90 daha hızlı.
Bugün 17:52"Taşınabilir bilgisayarların yüzde 92'sinden daha hızlı." Açıkçası bu istatistik pek işe yarar gibi görünmedi.
Bugün 17:52"2x daha iyi grafik performansı."
Bugün 17:53"iPad Pro Xbox One S seviyesinde grafik performansını çok daha küçük bir gövdeyle sunuyor."
Bugün 17:54
Bugün 17:55Cihaz 5K ekranları, veri aksesuarlarını, istasyonları ve müzik enstrümanlarını destekliyor.
Bugün 17:57Yeni Smart Keyboard Folio, tabletle manyetik olarak birleşiyor.
Bugün 17:59Autodesk, masaüstü motorunu iPad Pro'ya taşıyor. "En hızlı PC'ler kadar hızlı"
Bugün 18:00Assassin's Brotherhood 120 fps'de çalışıyor.
Bugün 18:03NBA 2K tablette hiç fena görünmüyor.
Bugün 18:03Yine de "konsollara rakip" deneyimin gerçek olup olmayacağını anlamak için diğer oyunları görmemiz gerekecek.
Bugün 18:04Yine de "konsollara rakip" deneyimin gerçek olup olmayacağını anlamak için diğer oyunları görmemiz gerekecek.
Bugün 18:05Sıra Adobe'de.
Bugün 18:07
Bugün 18:08"iPad'de gerçek Photoshop"
Bugün 18:08Ekrandaki PSD dosyası 3GB boyutunda ve 157 katmana sahip. Buna rağmen program akıcı biçimde çalışıyor.
Bugün 18:09Photoshop'un iPad sürümü 2019'da çıkacak.
Bugün 18:10Şimdi Apple, bir AR demosu gösteriyor.
Bugün 18:12iPad Pro'da şu ana kadar kulaklık girişini göremedik.
Bugün 18:14
Bugün 18:1564GB'lık iPad Pro'nun fiyatı 799 dolardan başlıyor.
Bugün 18:15
Bugün 18:1510,5 inç'lik Pro ise artık 649 dolar.
Bugün 18:16iPad mini 4 satılmaya devam edilecek.
Bugün 18:16Cook tekrar sahnede ve iOS 12'den bahsediyor.
Bugün 18:18iOS 12.1 bugün yayınlanıyor. XS ve XR'ye çift SIM, grup FaceTime ve 70 yeni emoji getirecek.
Bugün 18:18Cook etkinliği tamamlıyor.
Bugün 18:20Şarkıcı Lana Del Rey sahnede.
Bugün 18:21
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Bugün 18:30Hepsi bu kadar, şimdi sıra cihazları yakından incelemede. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar!
Yeni iPad Pro ve yeni Mac'lerin tanıtılacağı etkinlik için beklenen saat geldi. Tam olarak neyle karşılaşacağımızı bilmesek de, ihtimaller arasında 13 inç'lik bir MacBook Air, güncellenmiş iMac'ler var. Face ID sensörlü ve çentikli bir iPad Pro'yla da tanışma ihtimalimiz yüksek.
Zeynel A. Öztürk
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