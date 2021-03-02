Canlı Odalar Tanıtıldı. Instagram Canlı Odalar Nedir; Nasıl Kullanılır?

Instagram, üç konuklu canlı yayınlara izin veren Canlı Odalar özelliğini resmi olarak hayata geçirdi. Canlı Odalar nedir; Canlı Odalar nasıl kullanılır?