Çapraz Platforma İzin Vermiyoruz Çünkü En İyisiyiz
Sony CEO'sunun PlayStation'daki kısıtlamayla ilgili açıklaması, oyun dünyasını çalkaladı!
Nintendo Switch için çıkan Fortnite'dan bu yana PlayStation'da çapraz platform oyununun bulunmamasıyla ilgili sesler oldukça yükselmeye başlamıştı. Sony daha önce konuyu ele alacağını söylese de, şirketin CEO'su Kenichiro Yoshida, bu özellikliğin neden olmadığını netleştirmek için olası en kötü açıklamalardan birisi yaptı.
IFA 2018'de Independent'e konuşan Yoshida, şirketin kendi sistemine inandığını, en iyi deneyimi sunduğunu ve bu nedenle diğer platformlardaki kullanıcılar tarafından tehlikeye atılmaması gerektiğini söyledi. Yoshida, bazı oyunların PC'deki kullanıcılarla çapraz platform oynanmaya izin verildiğini söyleyerek devam etti ve bu kararların en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak için alındığını tekrar etti.
Herhangi bir şirketin, ürünlerinin daha iyi olduğuna inanması son derece doğal bir durum, sonuçta piyasada olma nedenleri bu. Ancak Sony, farklı platformlardaki kullanıcıların beraber oyun oynamasını engellemek için bu inancı bir mazeret olarak kullanan tek firma gibi görünüyor. Bu nedenle kararlarını mantıklı görmek zor.
Haziran ayında, eski bir Sony yetkilisi, PlayStation 4'teki çapraz platform oyun desteğinin eksik olmasının altında yatan nedenlerin parayla ilgili olduğunu ve parasal yükün bu kararın asıl sebebi olabileceğini söyledi. Ancak bu uzun vadede Sony'nin imajını zedeleyebilir, özellikle de eksikliğin üzerini örtmek için yapılan yıkıcı açıklamalar durumu daha da kötü hale getirdiği de göz önüne alınırsa...
Sony'nin gelecek yıllarda bu tavrına devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.
Yavuz Alp Şimşek
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