Çapraz Platforma İzin Vermiyoruz Çünkü En İyisiyiz

Sony CEO'sunun PlayStation'daki kısıtlamayla ilgili açıklaması, oyun dünyasını çalkaladı!

Çapraz Platforma İzin Vermiyoruz Çünkü En İyisiyiz

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