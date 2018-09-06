Çapraz Platforma İzin Vermiyoruz Çünkü En İyisiyiz

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Dinozorlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Kayıp Şehirler

Nostalji: 80'ler

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri