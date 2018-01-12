Casio Mofrel, Kağıtları Deriye Dönüştürecek
Casio'nun 50 bin Dolar'lık yazıcısı, kağıtları Faux derisi, ahşap ve timsah derisine dönüştürüyor.
Yazıcılar her ne kadar teknolojinin en ağır ilerleyen ürün kollarından olsa da, son dönemde üç boyutlu yazıcıların ortaya çıkması, teknolojinin bir anlamda sınıf atladığını bizlere gösterdi. Casio'nun CES 2018'de sahnelediği yeni bir yazıcı ise, çok daha acayip bir şey yapıyor. Casio'nun geliştirdiği Mofrel sistemi, sade bir kağıdı sahte deri, taş ve ahşap haline getiriyor ve kabartmalı bir kumaş görünümü kazandırabiliyor.
Casio'nun yeni sistemi üç boyutlu yazıcılara farklı bir bakış açısı getiriyor. Halihazırda bir kağıt üzerine birkaç farklı işlem uygulayan Casio Mofrel, böylece sıradan kağıda farklı materyal görünümü kazandırarak yeni baştan yaratıyor. Deri, ahşap veya taş gibi dokularda, ister düz ister kabartmalı tabakaya dönüştüren Casio Mofrel, böylece en basitinden duvar kağıtlarına yeni bir anlam kazandırabilir. Elbette cihazın, özellikle otomobil üreticileri üzerinde de büyük etki yaratması bekleniyor.
Casio Mofrel, bir ev veya ofis için ise oldukça pahalı bir model. Şu an 50 bin Dolar değerinde olan Casio Mofrel, üreticiler tarafından ilgilenilebilecek bir cihaz gibi görünüyor. Elbette tasarım stüdyosuna sahip kişiler tarafından da ilgi duyulabilir.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın