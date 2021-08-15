Casper Excalibur'un Yeni Reklam Filmi Yayında

Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın gücüyle desteklenen Excalibur'un yeni reklam filmi yayınlandı. Güç ve performans deneyiminin, bir uzay mekiği kalkışı ile sembolize edildiği reklam filminde Excalibur'un performansı, "Durdurulamaz bir güce hazırsan, Excalibur çağını başlat!" çağrısı ile pekiştiriliyor.