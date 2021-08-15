Casper Excalibur'un Yeni Reklam Filmi Yayında

Değişimlerin hız kesmeden gerçekleştiği oyun ve performans dünyasında, en son teknolojik donanımları kullanıcılarına sunan Türkiye'nin teknoloji markası Casper, performans odaklı ürünleriyle öne çıkan markası Excalibur için hazırladığı yeni reklam filmini yayınladı.
Başta oyun severler olmak üzere, güç ve performansta üst segment arayışında olan kullanıcılara seslenen reklam filmi, ürünün en ayırt edici özellikleri arasındaki RGB ışıklandırmalardan aldığı ilham ile canlı bir renk dünyasının kapılarını aralıyor.
Excalibur deneyiminin, bir uzay mekiği kalkışı ile sembolize edildiği filmde, markanın performans vaadi, "Durdurulamaz bir güce hazırsan, Excalibur çağını başlat!" çağrısı ile pekiştiriliyor. Gliese İstanbul imzası taşıyan reklam filminin yönetmen koltuğunda Murad Küçük oturuyor.
KÜNYE
Reklamveren: Casper
Reklamveren Temsilcisi: Ahmet Beliktay
Reklam Ajansı: Gliese İstanbul
Kreatif Grup Başkanı: Ersin Aktaş
Kreatif Direktör: Levent Karakaya
Kreatif Ekip: Fırat Özbudak, Can Ergün, Berkin Ayer
Müşteri İlişkileri: Asya Özkök
Prodüksiyon Şirketi: Terra Film Production
Yönetmen: Murad Küçük
Görüntü Yönetmeni: Murat Tuncel
Yapımcı: Ferda Kodaman
Müzik: Welcome to the Jingle
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