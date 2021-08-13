Koronavirüs'ü Dünya Üzerinden Tamamen Silmek Mümkün mü?

COVID-19'u; daha doğrusu yeni tip Koronavirüs SARS-CoV-2'yi Dünya Üzerinden Tamamen Silmek Mümkün mü? Yeni bir çalışmaya göre cevap "evet!"