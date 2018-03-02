Cat S61, Geliştirilmiş Özelliklerle Geldi!

Cat'in yeni dayanıklı telefonu, termal kamerası ve özel yetenekleriyle dikkat çekiyor!

  • Zeynel A. Öztürk
Cat S61, Geliştirilmiş Özelliklerle Geldi!

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