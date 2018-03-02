Cat S61, Geliştirilmiş Özelliklerle Geldi!
Cat'in yeni dayanıklı telefonu, termal kamerası ve özel yetenekleriyle dikkat çekiyor!
- Zeynel A. Öztürk
Cat'in yeni amiral gemisi, önceki modeli üst düzey bir termal kamerayla geliştiriyor.
Cat S61, dahili bir FLIR termal kamerayla geliyor. Yazılımsal olarak iyileştirilen kamera, daha yüksek bir kontrast ve 400 santigrat dereceye kadar kapsama alanına sahip. Termal görüntü üzerine fotoğraf çekmenizi sağlayan arka kameranın çözünürlüğü ise VGA'dan HD'ye yükseltilmiş.
İyileştirilen MyFlir uygulaması, telefondaki termal görüntüyü canlı olarak yayınlamanızı sağlıyor. Cat S61, FLIR kameranın yanında havayı kirleten maddelerin varlığını algılayıp, tehlike bulduğunda size uyarı verebiliyor. Bir başka hoş özellik ise 10 metreye kadar olan mesafeleri ölçebilen lazer yardımlı ölçüm işlevi.
Teknik Özellikler Bir Adım Ötede
S61'in temel özelliklerine baktığımızda telefonun 5,2 inç'lik Full HD çözünürlüklü ekranla geldiğini, ekranın Gorilla Glass 5 ile korunduğunu görüyoruz. Önceki telefonun ekran boyutu 4,7 inç idi.
Qualcomm Snapdragon 630 işlemciyle (sekiz çekirdekli 2,2GHz) gelen cihaz, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı içeriyor. 16 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamera, 4.500mAh pil, Cat S61'in özellikleri arasında. Dayanıklılık konusunda MIL-STD-810G tanımlamalarına uyan cihaz, IP68 puanıyla 3 metreye kadar bir saatlik suya karşı dayanıklılık sunuyor.
Cat S61, 2018'in ikinci çeyreğinde satışa sunulacak ve fiyatı 999 dolar civarında olacak.
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