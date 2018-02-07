Çatlaklardan Kurtulmanın Yolu, Elmas Ekran mı?

"Elmas ekranlar" gerçeğe dönüşürse telefonunuzu yanlışlıkla düşürüp ekranını çatlatmaktan korkmanıza hiç gerek kalmayabilir!

Çatlaklardan Kurtulmanın Yolu, Elmas Ekran mı?

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Çatlaklardan Kurtulmanın Yolu, Elmas Ekran mı?

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