Çatlaklardan Kurtulmanın Yolu, Elmas Ekran mı?
"Elmas ekranlar" gerçeğe dönüşürse telefonunuzu yanlışlıkla düşürüp ekranını çatlatmaktan korkmanıza hiç gerek kalmayabilir!
Yeni bir telefon aldığınızda en çok endişe ettiğiniz şeylerden bir tanesi, onu düşürüp ekranı yanlışlıkla kırmak olsa gerek. Telefon üreticileri, buna bir çözüm olmak üzere ekranı elmastan üretmeyi düşünüyorlar.
Akhan Semiconductor tarafından üretilen yeni cam, laboratuvarda oluşturulan elmaslardan ve çatlama olasılığını düşüren rasgele düzenlenmiş bir nanokristal deseninden faydalanıyor. Miraj Diamond Glass adlı camın, bugünkü çatlamaya dayanaklı camlardan çok daha güvenilir ve güçlü olması bekleniyor.
2017'de çıkması beklenen ancak gereken ürünün şu sıralar bir telefon üreticisiyle test edildiği söyleniyor. Bu üreticinin hangisi olduğu ise açıklanmıyor. Test edilen şeyler arasında ekranın yansıtıcılığı da var. Elmaslar genellikle pırıltılarıyla tanınıyorlar ve ekranı okumayı zorlaştıracağından, telefonunuzda böyle bir şey görmek istemeyeceğinizden eminiz.
Elmas ucuz olmadığından her şey yolunda gitse dahi, ek ücretler ödemeye hazırlanın. Yeni ekranın 2019'dan önce gelmesi beklenmiyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın