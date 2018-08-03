CCleaner, Tepkilerin Ardından Geri Adım Attı
CCleaner, yeni veri toplama ilkesinin bir fiyaskoya dönüşmesini göze almadı ve geri adım attı!
Windows ve Mac kullanıcılarının sistem temizliği için kullandığı popüler araçlardan CCleaner, yeni veri toplama ilkeleriyle ilgili tartışmalara cevap verdi.
CCLeaner çalışanlarına göre toplanan anonim veriler, "kullanıcıların yazılımla nasıl etkileşimde bulunduğunu daha iyi anlamak üzere" kullanılıyor. Active Monitoring olarak adlandırılan veri toplama yöntemlerini devre dışı bırakmak oldukça zor. Ancak CCleaner, kullanıcılardan gelen tepki üzerine geri adım attı ve verilerin toplanması ve gönderilmesi konusunda kullanıcıya daha fazla kontrol sunma sözü verdi. Firma, bu özellikleri hızla sunacağını da söyledi.
Paul Piriform, forum gönderisinde verilerin anonim olduğunu ancak "Active Monitoring" isminin korkutucu olduğunu, öfke dalgasının bundan kaynaklandığını savundu. Veri toplama işlevi Active Monitoring, kullanıcıya çöp verileri temizlemesini hatırlatmakta kullanılıyordu. Ancak son güncelleme, toplanan verilerin merkezi bir sunucuya gönderilmesini sağlıyordu.
Kullanıcıların sadece "Active Monitoring" isminden korktuklarını söylemek bizce yerinde olmayabilir, çünkü kullanıcıların gönderilen verileri kontrol etmek, gerekirse gönderilmesini engellemek istemesi oldukça yerinde bir beklenti. CCleaner'ın bu tür bir imkan sunmaması ve yazılımı kapatmayı zorlaştırması, ciddi bir problem.
Neyse ki CCleaner, beklenen işlevleri sunmak üzere işe koyulmuş durumda. Yine de bunun en başından düşünülmesi gerekiyordu - kullanıcıların kendi verilerini kontrol etmesi, sonradan sunulacak bir işlev değil. Üstelik CCleaner'ın geçen sene hack'lenmesi ve zararlılara ev sahipliği yapmış olması, böyle bir gelişmeyi daha kabul edilemez yapıyor.
Zeynel A. Öztürk
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