Çentiği Küçültecek Teknoloji, iPhone'a Gelebilir
Apple, artık telefonlarının ekranında göze batan çentiği bir miktar küçültecek bir çözüme sahip!
Telefon üreticileri, ekranın etrafındaki siyah bölümü (genellikle 'çerçeve' dediğimiz bölüm) ve çentiği küçültmek için uğraşıyorlar. Apple'ın da iPhone 11 gibi telefonlarda aynısını yapmak istediği biliniyor. Yeni bir teknoloji, bu konuda Apple'a destek olabilir.
Apple'a optik sensör sağlayan Avusturyalı firma AMS, OLED ekranın arkasından ortam ışığını ölçebilen yeni optik sensörünü duyurdu. AMS pazarlama müdürü David Moon, duyuruda iddialı bir açıklama yaptı ve bu teknolojinin "çentiği tamamen ortadan kaldırabileceğini" iddia etti. Apple kamerayı ön yüzde kullanmayı sürdüreceğinden bu iddia, muhtemelen iPhone için geçerli olmayacak. Ancak birçok bileşeni üzerinde tutan çentiğin boyutu küçülebilir.
Teknolojinin ortaya çıkması, tabi ki Apple'ın onu hemen kullanmaya başlayacağı anlamına gelmiyor. Apple'ın AMS'den kamera bileşenlerini alması, böyle bir ihtimali doğursa da, garantilemiyor. Bu teknolojinin sorunları olabilir veya Apple farklı bir yol izleyebilir. Apple, yeni sensörü kullanmak istese bile iPhone 11 serisi için geç kalınmış olabilir. Yine de büyük çentiklerin sürekli olarak hayatımızda kalmayacağını öğrenmek güzel.
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