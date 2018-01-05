CES 2018 Başlıyor; Peki Bizi Neler Bekliyor?

Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2018 başlamak üzere. Peki, fuarda bizi neler bekliyor. İşte Vegas'ta görmeyi beklediklerimiz...

CES 2018 başlıyor; Peki bizi neler bekliyor?

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