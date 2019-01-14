CES 2019'dan En İyi PC Parçaları
CES 2019'un parlayan cihazları PC'lerdi. Etkinlikten en iyi PC parçalarını sizin için sıraladık!
Bilgisayarlar, CES 2019'da en çok öne çıkan şeylerden biriydi, hatta bilişim, 8K televizyonların bile önündeydi. AMD, Intel ve Nvidia, bir başka deyişle üç büyüğün her biri, yeni şeyler tanıttı.
CES 2019'da ortaya çıkan PC parçalarını kaçırdıysanız, sizin için en iyilerini seçtiğimiz yazımızı okumaya devam edin.
Intel'in ilk 10nm yongaları: Hala gerçekleşemyen Cannon Lake vaatlerinin aksine, ilk 10nm Intel işlemciler 2019'un sonunda laptoplarda olacak. Yeni 10nm Sunny Cove mimarisini kullanan işlemciler, Thunderbolt 3 entegrasyonu, Wi-Fi 6 ve 4K destekli Gen II entegre grafikle gelecek.
Nvidia GeForce RTX 2060: RTX 2060, yerini alacağı GTX 1060'dan biraz daha pahalı ancak paranızın karşılığını verecek ilk Turing RTX kartı olacak gibi görünüyor. Bu kartla Battlefield V'i Full HD'de ışın izleme ayarlarını ultra yaparak oynamanız mümkün olacak.
AMD Radeon VII: AMD'nin yeni bir üst seviye ekran kartı tanıtıması için çok fazla bekledik ancak bu bekleyişe değdi. AMD Radeon VII, 16GB HBM2 video belleği, 3840 steam işlemcisi, 1450MHz temel saat hızı gibi özelliklerle sadece 4K değil 6K ve 8K deneyimlerin de kapısını açacak.
Corsair Dominator Platinum RGB: Capellix LED'ler yalnızca 0,2mm küp boyutuyla bir RGB devrimi yapıyor. Capellix LED'ler küçük boyutları sayesinde daha parlaklar ve daha az güç tüketiyorlar.
Seagate BarraCuda 510: Firmanın Computex 2018'de ilk 2,5 inç'lik SATA SSD'sini gösterse de, CES 2019'da ilk M.2 NVMe sürücüsünü tanıttı. 3.400MB/sn okuma hızına ulaşan sürücü, piyasadaki en iyi sürücülerle yarışabilecek kapasitede.
Cooler Master Q500P: Kendisi Micro ATX boyutunda olsa da, tam boyutlu bir ATX kartını içine alabilen bu kasa, bu işi güç kaynağını kasanın önüne taşıyarak başarıyor. Ön yüzdeki kumaş sadece ev eğlence sisteminizin bir parçası gibi görünmüyor, aynı zamanda toz filtresi yerine de geçiyor.
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