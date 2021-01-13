CES 2021'de Tanıtılan Ryzen 5000 Serisi mobil CPU'lar Intel'i Tehdit Ediyor

AMD, CES 2021'de tanıttığı Ryzen 5000 mobil işlemcileri ile Intel'in dizüstü bilgisayarlardaki hakimiyetini tehdit ediyor.

AMD, Intel'in tahtına göz dikti
AMD'nin CEO'su Dr Lisa Su

AMD, CES 2021'de çok başarılı bir açılış konuşması yaptı ve heyecanla beklenen AMD Ryzen 5000 serisi mobil işlemcileri tanıttı. Yeni işlemciler, 2020'nin sonunda piyasaya sürülen masaüstü Ryzen 5000 CPU'larla aynı Zen 3 mimarisine dayanıyor ve Intel'i ciddi şekilde rahatsız edecek gibi görünüyor. Zira Intel'in dizüstü bilgisayarlarda mevcut pazar lideri konumunu tehdit ediyorlar.

AMD, 7nm işlemcisi sayesinde inanılmaz bir performans vaat ederken, aynı zamanda daha uzun pil ömrü sunuyor ve "ultra ince dizüstü bilgisayarlar için tek 8 çekirdekli x86 CPU" olduğunun altını çiziyor.

AMD, oyuncuları, yaratıcıları ve genel kullanıcıları hedefleyen Ryzen 5000 mobil CPU'lar ile hedefi çok yükseğe koymuş görünüyor. Konu üretkenlik uygulamaları olduğunda AMD, Intel Core i7-1165G7'ye göre daha yüksek avantaja sahip ve önceki Ryzen 4000 mobil işlemcilere göre çok büyük bir adım atmış durumda.

Pil ömrü ve oyuncular için destek

Pil ömrü söz konusu olduğunda AMD, Ryzen 7 5800U'nun genel kullanımda 17,5 saat, film oynatırken 21 saate kadar dayanabileceğini iddia ediyor. Bu iddiaları kendimiz doğrulamamız gerekecek, ancak eğer öyleyse bu yeni işlemciler dizüstü bilgisayarlar için gerçek birer ezber bozucu demek.

AMD ayrıca, oyun bilgisayarları için üretilen, güç tüketimini 35W TDP'ye kadar düşürürken mükemmel oyun performansı vaat eden Ryzen 5000 HS serisi mobil CPU'larını da tanıttı.

Amiral gemisi işlemci, sekiz çekirdekli ve 16 iş parçacıklı, 3GHz taban ve 4.8GHz artırılmış saat hızına sahip AMD Ryzen 9 5980HS.

Daha fazla güç isteyen ve pil ömrüne o kadar fazla bakmayan kullanıcılar için AMD HX işlemciler sunuluyor. Bazı OEM sistemlerde hız aşırtma için uygun şekilde geliyorlar ve 45W TDP ile gerçekten oyun bilgisayarlarında sınırları zorlamak için tasarlanmışlar.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei FreeBuds Studio

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
14 Ocak 2021 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, cep telefonu, akıllı saat fırsatı
13 Ocak 2021 BİM aktüel kataloğunda gaming kulaklık, mouse ve birçok teknolojik ürün...
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu

Günün En çok Okunanları
Saatten 288 km Hızla Denize Dalabilen ve Zarar Görmeyen Canlı
TP-Link, CES'de Dahili Alexa'lı Mesh Sistemini Tanıtıyor
ABD'de ve dünyada bir ilk yaşandı! Koronavirüs gorillerde görüldü
Netflix, 2021 Yılında Yayınlayacağı Filmlerin Listesini Yayınladı!
Artık dünyanın en zengini değil! Musk, bir günde 13,5 milyar dolar kaybetti

 

 