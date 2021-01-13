CES 2021'de Tanıtılan Ryzen 5000 Serisi mobil CPU'lar Intel'i Tehdit Ediyor

AMD, CES 2021'de çok başarılı bir açılış konuşması yaptı ve heyecanla beklenen AMD Ryzen 5000 serisi mobil işlemcileri tanıttı. Yeni işlemciler, 2020'nin sonunda piyasaya sürülen masaüstü Ryzen 5000 CPU'larla aynı Zen 3 mimarisine dayanıyor ve Intel'i ciddi şekilde rahatsız edecek gibi görünüyor. Zira Intel'in dizüstü bilgisayarlarda mevcut pazar lideri konumunu tehdit ediyorlar.
AMD, 7nm işlemcisi sayesinde inanılmaz bir performans vaat ederken, aynı zamanda daha uzun pil ömrü sunuyor ve "ultra ince dizüstü bilgisayarlar için tek 8 çekirdekli x86 CPU" olduğunun altını çiziyor.
AMD, oyuncuları, yaratıcıları ve genel kullanıcıları hedefleyen Ryzen 5000 mobil CPU'lar ile hedefi çok yükseğe koymuş görünüyor. Konu üretkenlik uygulamaları olduğunda AMD, Intel Core i7-1165G7'ye göre daha yüksek avantaja sahip ve önceki Ryzen 4000 mobil işlemcilere göre çok büyük bir adım atmış durumda.
Pil ömrü ve oyuncular için destek
Pil ömrü söz konusu olduğunda AMD, Ryzen 7 5800U'nun genel kullanımda 17,5 saat, film oynatırken 21 saate kadar dayanabileceğini iddia ediyor. Bu iddiaları kendimiz doğrulamamız gerekecek, ancak eğer öyleyse bu yeni işlemciler dizüstü bilgisayarlar için gerçek birer ezber bozucu demek.
AMD ayrıca, oyun bilgisayarları için üretilen, güç tüketimini 35W TDP'ye kadar düşürürken mükemmel oyun performansı vaat eden Ryzen 5000 HS serisi mobil CPU'larını da tanıttı.
Amiral gemisi işlemci, sekiz çekirdekli ve 16 iş parçacıklı, 3GHz taban ve 4.8GHz artırılmış saat hızına sahip AMD Ryzen 9 5980HS.
Daha fazla güç isteyen ve pil ömrüne o kadar fazla bakmayan kullanıcılar için AMD HX işlemciler sunuluyor. Bazı OEM sistemlerde hız aşırtma için uygun şekilde geliyorlar ve 45W TDP ile gerçekten oyun bilgisayarlarında sınırları zorlamak için tasarlanmışlar.
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