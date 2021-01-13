AMD'nin Ryzen İşlemcileri, Satış Rekorları Kırmaya Devam Ediyor

AMD'nin Ryzen işlemcileri, stok problemlerinin de geride kalmasının etkisiyle Almanya'nın en büyük perakencesinde satış rekorları kırıyor.

  • Ercan Uğurlu
AMD'den Almanya'da Satış Rekoru

AMD'nin Ryzen işlemcilerinin satışları, özellikle Ryzen 5000 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından gittikçe güçlenmeye devam ediyor. Alman perakendeci Mindfactory'nin satış rakamlarına göre sadece aralık ayı içinde 40 bin AMD Ryzen işlemci satılmış durumda. Bu rakam kasım ayında ise 35 bin civarındaydı.

Satılan işlemcilerin büyük bölümünü Ryzen 5000 Zen 3 ve Ryzen 3000 Zen 2 masaüstü işlemcileri oluştururken, elde edilen satış rakamları, aralık ayında satılan toplam işlemci sayısının yüzde 83'ünü oluşturuyor. Intel ise buna karşılık ancak yüzde 17'lik bir pay almış durumda.

Öte yandan AMD'nin Ryzen 5900X ve 5950X işlemcilerinde stok problemi yaşanırken, geçtiğimiz aralık ayında stok problemi bir nebze de olsun çözülmüş ve işlemcilerin satışları sağlanmış durumda. AMD'nin Almanya'da en çok satan 3'üncü işlemci modeli ise Ryzen 3600 olarak tabloda kendine yer bulmuş durumda.

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