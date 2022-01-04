CES 2022'de Tanıtılan Akıllı Ayna Sound Mirror İlgi Odağı Oldu!

CES 2022'in başlamasıyla beraber ilgi çekici elektronik ürünler de sahne almaya başladı. Tanıtılan Sound Mirror adı verilen ayna da bunlardan biri oluyor.
Adından da anlaşılabileceği üzere Sound Mirror hem tam boy bir banyo aynası hem de akıllı bir hoparlör. Sound Mirror'un üreticisi ICON.AI'nin söylemine göre ise Sound Mirror bir "Akustik Ayna." Akustik ses üretebilen bu hoparlörler, daire ya da at nalı tasarım çizgisiyle üretilen Sound Mirror'un alt kısmını kaplayan ızgara içine yerleştirilmiş.
Evinizin Wi-Fi ağına bağlayabileceğiniz Sound Mirror, tamamen sesle kontrol edilebiliyor. Alexa Voice entegrasyonu yoluyla müzik, podcast, haberler ve hava durumuna erişebileceğiniz Sound Mirror, öte yandan evinizdeki diğer akıllı cihazları kontrol etmek için ortak bir platform halini de alabiliyor. Ayrıca Bluetooth bağlantısına da sahip olan Sound Mirror, böylece telefonunuza bağlanarak müzik akışında da bulunabiliyor.
Sound Mirror, banyolarda yer alacağı için IPX6 sertifikasına sahip. Böylece neme ve suya karşı dayanıklı olan ürünün sofistike evler için ilgi odağı olması bekleniyor.
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