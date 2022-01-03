Buzun Altında Beklenmedik, Yeni Yaşam Formları Bulundu

Antarktika'nın buz tabakasının derinliklerinde, çok sayıda yeni ve beklenmedik yaşam formu keşfedildi. Büyük veya güzel olmayabilirler, ancak bu şaşırtıcı keşif, bilim insanlarına Dünya'nın en izole ortamlarından birinde yaşamın nasıl devam edebileceğini bize gösteriyor.
Current Biology dergisinde yayınlanan araştırmada, British Antarctic Survey araştırmacılarının kısa süre önce Antarktika buz raflarının altında kılıç şeklindeki bryozoanlar ve serpulid solucanlar da dahil olmak üzere 77 yeni tür keşfettiği açıklanıyor.
Genellikle yosun hayvanları olarak bilinen Bryozoa, suda yaşayan basit omurgasız hayvanlardan oluşan bir aile. Tipik olarak bir milimetreden büyük olmayan bu hayvanlar genellikle mercanlarınkine benzer sert dış iskeletlerden ve bir demet saç benzeri dokunaçlardan oluşuyor. Bu dokunaçlar, besinleri filtrelemek için kullanılıyor. Serpulid solucanlar da onlara benziyor, suda süzülen hareketsiz hayvanlar.
Bu basit canlıların varlığı bile bazı büyük soruları gündeme getiriyor. Çoğu ekosistem, fotosentez yoluyla emilen ve kullanılabilir enerji formlarına dönüştürülen güneş ışığı ile başlıyor. Ancak bu hayvanlar, ışığın giremeyeceği yüzlerce metre buzun altında yaşıyorlar. Dolayısıyla, bilim insanları bu hayvanların nasıl hayatta kaldığını merak ediyor.
Araştırmanın başyazarı, British Antarctic Survey'den deniz biyoloğu olan Dr. David Barnes, "Bu aşırı koşullarda yaşayan bu kadar çok canlının keşfi tam bir sürpriz ve bize Antarktika deniz yaşamının ne kadar eşsiz ve özel olduğunu hatırlatıyor. Çoğu mikro alglerle beslenen bu kadar çok hayvan türüne dair kanıt bulmamız şaşırtıcı. Zira ancak bu ortamda hiçbir bitki veya alg yaşayamaz" diyor.
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