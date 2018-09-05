Chrome, 10. Yılını Yeni Arayüzle Kutluyor!
10. yıldönümünü kutlayan popüler web tarayıcısı, yeni görünümünü nihayet kullanıma sundu! İşte yeni Chrome ve diğer yenilikler...
Google sonunda sürprizini açıkladı ve web tarayıcısı Chrome'un onuncu yıldönümünü kutladı. Görünüm olarak büyük bir yenilikle gelen web tarayıcısı, kullanıcı deneyiminde kayda değer iyleştirmeler yapıyor.
Birkaç ay önce gördüğümüz arayüze benzer görünen yeni tasarım, sadece PC'de değil, mobilde de kullanılacak ve Chrome'un iOS ile Android uygulamalarında kullanılacak. Yeni görünümde ilk fark edilen değişikliklerden biri, tarayıcının sivri köşelerinin yuvarlatılmış olması. Arayüz içerisinde yeni simgeler ve renkler de kullanılmış. Diğer alanlarda da küçük görsel değişikliklere rastlamanız mümkün. Örneğin çok fazla sekme açıyorsanız, web sitelerinin simgelerini net bir biçimde görmeye devam ediyorsunuz.
Chrome'u iOS'ta kullananlar ise adres çubuğunun ekranın altına alındığını görecekler. Bu değişikliğin kullanımı ve adres çubuğuna yazmayı kolaylaştırması umuluyor.
Bir başka yenilik, Chrome'un otomatik doldurma işlevinin artık daha yetenekli olması. Buna ilave olarak Google, tarayıcısına bir parola oluşturucusu eklemiş. Bu sayede bir web sitesine kaydolurken güvenli bir parola oluşturabiliyorsunuz.
Chrome'un adres çubuğu Omnibox da artık biraz daha akıllı ve bazı aramaların sonuçlarını direkt olarak çubuğun altında görüntüleyebiliyor. Üstelik adres çubuğunu kullanarak açık sekmeleriniz arasında arama yapmanız da artık mümkün.
Tüm bu heyecan verici yenilikler, kademeli olarak dağıtıma başlanmış durumda.
Zeynel A. Öztürk
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