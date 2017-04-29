Chrome 59, Animasyonlu PNG'leri Destekleyecek!

Chrome'un bir sonraki kararlı sürümü, animasyonlu GIF'lere rakip olabilecek bu ilginç desteğe de sahip olacak!

Chrome 59, Animasyonlu PNG'leri Destekleyecek!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
Maximum Mobil hayatımızı kolaylaştırıyor!

Neden düzgün İngilizce öğrenemiyoruz?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Google'ın Yeni Keşfi, Gece Fotoğraflarını Geliştirecek
Chrome 59, Animasyonlu PNG'leri Destekleyecek!
Samsung'un MRAM Bellekleri Yolda
İşte Next@Acer Etkinliğinde Tanıtılanlar!
Galaxy S8'in Home Düğmesi "Kımıldıyor", Çünkü...

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir