Chrome 59, Animasyonlu PNG'leri Destekleyecek!
Chrome'un bir sonraki kararlı sürümü, animasyonlu GIF'lere rakip olabilecek bu ilginç desteğe de sahip olacak!
Chrome'un en son kararlı sürümü Chrome 58, Google tarafından geçen hafta yayınlanmıştı. Şu an Dev Channel kanalında bulunan ve herkese yayınlanmaya hazırlanan Chrome 59'un ise animasyonlu PNG dosyalarını doğal olarak destekleyeceği kesinleşti.
PNG dosyaları, saydamlık özelliğini desteklemeleri bakımından GIF'e benziyorlar ancak animasyonlu PNG'ler (veya APNG dosyaları) pek yaygın değiller. APNG'nin GIF'ten farkı ise hem 24 bit resimleri, hem de 8 bit saydamlığı desteklemesi.
APNG desteğinin Google tarafından doğrulanması ise şöyle gerçekleşti: 9to5Google'ın haberine göre Google'ın Chromium bug bildirme sayfasında bir Google çalışanı, sorulan bir soruya verdiği cevapta APNG desteğinin bir sonraki sürümde geleceğini doğruladı. Kullanıcının sorusu şuydu: "Bu, Chrome'un eklenti olmadan tam APNG desteği sunacağı anlamına mı geliyor?" Cevap ise şöyle oldu: "Evet, Chrome 59, animasyonlu PNG'leri herhangi tür bir eklentiye ihtiyaç duymadan animasyonlu olarak gösteriyor."
Firefox gibi bazı web tarayıcıları, APNG'leri bir süredir destekliyor. Apple ise APNG'yi iOS'taki iMessage uygulamasında destekliyor. Web'in büyük çoğunluğunun kullandığı Chrome'a eklenecek APNG desteği ile formatın yaygınlaşmasının önü açılmış olacak.
Zeynel A. Öztürk
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