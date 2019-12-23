Chrome 79'dan Yeni Medya Kontrol Düğmesi

Modern internet deneyiminin rahatlığı içerisinde hangi sekmelerin müzik veya video çaldığını unutmak oldukça kolay. Web tarayıcıların buna yönelik çözümleri var, ancak Chrome'un son sürümü, tüm medya yürütmeyi tek tuşa toplayan bir düğmeyle geliyor.
Chrome araç çubuğunda görünen, üç çizgi ve bir müzik notasından oluşan simgeye tıkladığınızda, sekmelerde açık olan tüm medya içeriğini bir menü olarak görüyorsunuz. YouTube videoları için bir önizleme bile görmeniz mümkün. Müziklerde belirli bir konuma atlama işlevi ise sunulmuyor. Menüde kontrol etmek istemediğiniz müzik veya videolar görünüyorsa, sağ üst köşesindeki çarpı işaretine tıklayabiliyorsunuz. Bunu yaptığınızda söz konusu medya girdisi, medyanın bulunduğu sekmeyi tekrar açana veya yeniden yükleyene kadar görünmüyor.
Chrome 79 ile birlikte kademeli olarak herkese sunulan yeni işlev, Chromium test yapılarında bir süredir test ediliyordu.
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