Chrome 80 Artık Yetti Dedirten Bildirimleri Engelleyecek

Neredeyse her web sitesinde görünmeye başlayan ve pek çoğumuzu rahatsız eden bu kutucuklar, Chrome'dan yumruğu yemek üzere...

Chrome 80 Bildirimleri Engelleyecek

Google'ın bir sonraki sürümü, artık sıkıcı olmaya başlayan site uyarılarını varsayılan olarak engelleyebilir. Firmanın bu tür açılır kutucukları Chrome 80'den itibaren engelleyeceği ortaya çıktı.

Firmanın Chrome 80'i duyuan blog yazısına göre güncelleme, "bildirim izni isteklerinin işinizi kesmesini azaltan daha sessiz bir bildirim izni kullanıcı arayüzü" sunacak. Yazıya göre site uyarıları, kullanıcılar arasında "ortak bir şikayet" haline dönüşmüş durumda. Çoğu web sitesi uyarıları gerektiğinde değil, ilk ziyarette gösterdiğinden, şu sıralar herhangi bir web sitesine ilk girişinizde bu uyarıları geçmeniz gerekiyor.

Yeni işlev, sitelerin uyarılarına abone olmanızı isteyen bu bildirimleri gizlerken, katılım oranı çok düşük olan sitelerde bildirimleri tamamen engelleyecek. Bu noktada bir gizlilik endişesi de doğacak gibi görünüyor: Google'ın hangi sitelere daha çok üye olunduğunu bilmesi (en azından firmanın söylediklerinden böyle anlaşılıyor), bazı kullanıcıların canını sıkabilir.

Yeni işlev Firefox kullananları pek şaşırtmayacak çünkü birkaç gün önce yayınlanan Firefox 72, bu uyarıları URL çubuğundaki bir simgenin altında gizlemeye başladı. Chrome 80 de benzer bir yol izleyecek ve Ayarlar menüsünde görünecek olan yeni seçenek, "daha sessiz bildirim arayüzü" olarak tanımlanan işlevi etkinleştirmeye olanak tanıyacak.

Yeni seçenek, Chrome 80'i indirenler tarafından hemen aktif hale getirilecek. Bunu yapmazsanız, Google önümüzdeki haftalarda işlevi varsayılan olarak etkinleştirecek.

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