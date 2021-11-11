Chrome'un Android Sürümünde Bulunan Özellik PC Sürümüne de Geliyor!

Chrome'un Android sürümünde zaten bulunan ekran görüntüsünü alma aracı, şimdi de Chrome PC sürümüne geliyor. Üstelik bu özellik PC'de, çok daha gelişmiş şekilde çalışacak gibi görünüyor...

Chrome'a Android'den yeni transfer!

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