Chrome'un Android Sürümünde Bulunan Özellik PC Sürümüne de Geliyor!

Chrome'un Android sürümünü kullanıyorsanız, inanılmaz derecede kullanışlı ekran yakalama aracını biliyor olabilirsiniz. Google, aynı yardımcı programı şimdi de tarayıcının masaüstü sürümüne getirmeyi planlıyor. Üstelik masaüstü sürümüne değerli bir ekleme de yapacak gibi görünüyor.
Android Chrome'daki Paylaş menüsünde bulunan ekran yakalama aracı, ekran görüntüsünü alıp başkalarıyla paylaşmayı veya başka bir uygulamaya göndermeyi mümkün kılıyor. Google, masaüstüne de benzer işlevlere sahip bir resim düzenleme aracı eklemenin yararlı olacağını düşünüyor.
PC için Chrome'da ekran yakalama aracını aktif hale getirmek için aşağıdaki adımları takip etmek yeterli:
- Öncelikle Chrome 98 Canary sürümüne sahip olmanız gerekli.
- Chrome uygulamasını açın ve chrome://flags adresine gidin.
- Desktop Screenshots bölümüne gelin ve Enabled seçeneğini aktif yapın.
- Desktop Sharing Hub in App Menu bölümüne gelin ve Enabled seçeneğini aktif yapın.
- Chrome'u kapatıp açın
Bundan sonra adres çubuğundaki Paylaş düğmesine bastığınızda bulunduğunuz web sayfasının istediğiniz bölümünü fare ile işaretleyip ekran görüntüsünü alabileceksiniz. Alınan görüntü panoya kopyalanıyor, bundan sonra bir resim düzenleme programı ile düzenleyebilir veya e-posta gibi bir yöntemle istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. İsterseniz bilgisayarınızın sabit diskine de kaydedebilirsiniz.
Eğer resim düzenleme işlemlerini Chrome içinden yapmak istiyorsanız, temel resim editörünü aktif hale getirmek için de aşağıdaki adımları izleyin:
- Öncelikle Chrome 98 Canary sürümüne sahip olmanız gerekli.
- Chrome uygulamasını açın ve chrome://flags adresine gidin.
- Desktop Screenshots Edit Mode bölümüne gelin ve Enabled seçeneğini aktif hale getirin.
- Chrome'u kapatıp açın.
Bundan sonra bir ekran görüntüsü aldığınızda Edit düğmesine basarak resmi düzenleyebileceksiniz.
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