Samsung, Son Hamlesiyle Apple'ın 199 TL'lik Temizlik Bezine Gönderme Yaptı!

Temizlik bezi, akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir cihazlar ve ekrana sahip hemen her türlü elektronik cihazda parmak izi lekelerini ve tozu temizlemek için hepimizin mutlaka kullandığı araçlar. Apple da bunun farkında ve geçtiğimiz günlerde tanıttığı 199 TL'lik temizlik beziyle (ya da parlatma beziyle) uzun süredir gündemden düşmüyor. Zira bu fiyat, bir temizlik bezi için oldukça yüksek gibi görünüyor.
Pek çok kişi bu temizlik bezi hakkında atıp tutarken, Samsung'un bu konuda bir şeyler yapmaması beklenemezdi. Güney Koreli dev, Almanya'daki Galaxy S20 sahiplerine ücretsiz temizlik bezleri vereceğini duyurdu. Böylece Apple'ın yüksek bir fiyata sattığı bez, Galaxy S20 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulmuş oluyor. Ayrıca Samsung, bu yolla Apple'la bir kez daha dalga geçme şansı buluyor.
Ne yazık ki, kampanya yalnızca Almanya'da geçerli. Ama tüm dünyada haber olacağı kesin. Böylece şirket, bu kısıtlı kampanya ile hem kendi reklamını yapmış oluyor, hem de Apple'la dalgasını geçiyor. Başka bir deyişle Samsung, çok fazla para harcamadan istediği ilgiyi çekmeyi başarıyor.
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