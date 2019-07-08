Chrome Araç Çubuğuna "Yürüt" Düğmesi Geliyor
Chrome'a eklenmesi planlanan yeni düğme, ses çıkaran sekmeleri daha kolay yönetmenizi sağlayabilir!
Google, çevrimiçi medya çalma deneyimini geliştirmek için yeni bir adım atıyor. Kısa süre önce klavyedeki medya tuşlarını desteklemeye başlayan Chrome, şimdi de araç çubuğunda beliren bir "Yürüt" düğmesini deniyor.
Yeni düğmenin amacı, herhangi bir sekmede çalan sesi veya videoyu kolayca durdurup devam ettirmenize olanak tanımak. Şu an Canary yapılarında bulunan işlev, sesi hızla kapatmak istediğinizde işinize yarayacak. Düğmenin şu an Spotify, YouTube ve Vimeo gibi sitelerde çalıştığı anlaşılıyor. İşlev henüz ilk günlerinde olduğundan Google, işlevin güvenilirliğini ve destek kapsamını zamanla artıracaktır.
Düğmenin Chrome'un kararlı sürümüne ne zaman geleceğini tahmin etmek zor, ancak bunun çok uzun sürmeyeceğini söyleyebiliriz. Böyle bir düğme, sekmelerin üzerinde görünen susturma düğmesinden daha pratik olabilir, çünkü düğmenin hangi sekmenin üzerinde göründüğünü aramanıza gerek kalmıyor.
Şu an biraz sorunlu olan işlevi denemek istiyorsanız, Chrome'un test sürümü olan Canary'yi yükleyip chrome://flags/#global-media-controls adresine giderek, ayarı etkinleştirebiliirsiniz.
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