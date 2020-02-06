Chrome, Daha Sık Güvenlik Güncelleştirmesi Alacak

Google, ciddi güvenlik riski oluşturabilen "yama boşluğunun" etkilerini azaltmak için harekete geçti!

Chrome, Daha Sık Güncelleme Alacak

Google'ın web tarayıcısı Chrome, güvenlik güncelleştirmelerini yakında daha hızlı almaya başlayacak. Firma, "yama boşluğunu" 33 günden 15 güne düşürdüğünü söylüyor.

Yama boşluğu, bir güvenlik açığının açık kaynaklı bir kütüphanede onarılmasının ardından, bu kütüphaneyi kullanan programa ulaşmasının kaç gün sürdüğünü açıklayan bir terim. Birçok yazılım aynı açık kaynaklı bileşeni kullandığından, yama aralığı ciddi bir güvenlik riski olarak değerlendiriliyor.

Güvenlik sorunları açık kaynaklı kütüphanede onarıldığında, sorunla ilgili detaylar herkese açık olarak paylaşılıyor (çoğu açık kaynaklı proje herkese açık olduğundan ve saydamlığı tercih ettiğinden). Ancak bu ayrıntıların paylaşılması, hacker'ların henüz yamayı kullanmayan programlara saldırı düzenlemesine yol açabiliyor.

Google ve Microsoft gibi birçok yazılım üreticisi, yazılımlarını sabit bir takvime göre güncelliyor. Bu yüzden hacker'lar, yamaların yayınlandığı tarihler arasında harekete geçerek saldırı düzenleyebiliyorlar.

Chrome 76'da 33 gün olan yama aralığı, Chrome 68'de 15 güne düşecek. Yani firma, yama boşluğunu azaltmak için daha sık güvenlik güncellemesi yayınlayacak. Google, bu konuda iyileştirmeler yapmak için çalışmalarını sürdüreceğini söylüyor.

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