Chrome Desteği Sessiz Sedasız Sona Erdi!
Eğer halen bu işletim sistemini kullanıyorsanız ve kullanmakta da kararlıysanız, Chrome'u unutun!
Eğer halen OS X 10.9 Maverics işletim sistemini kullanan bir Mac bilgisayara sahipseniz size kötü bir haberimiz var: tarayıcı tercihiniz Chrome ise, artık bu tarayıcı bilgisayarınızda çalışmayacak.
Google, Chrome'un OS X 10.9 Maverics desteğini sessiz sedasız sona erdirdi. Eğer Mac bilgisayarınızda yine de bu işletim sistemini kullanmak istiyorsanız, ya Firefox veya Vivaldi'ye geçmeli, ya da Safari ile yola devam etmelisiniz. Tabii ki daha doğru olan, güncel bir OS X sürümüne geçmek. Opera'nın, şu anda Yosemite ve üzeri bir OS X sürümü istediğiniz de hatırlatalım.
Bugün, bilgisayarlarında Maverics işletim sistemini kullananların toplam Mac kullanıcılarına oranı yüzde 3.38 olarak bildiriliyor. 180 milyon Mac kullanıcısı olduğunu düşünürsek, bu oranın 6.084.000 bilgisayar anlamına geldiğini görüyoruz.
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