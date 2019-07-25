Chrome Eklentileri İçin Kurallar Katılaşıyor
Google, adeta elini kolunu sallayarak veri toplayan Chrome eklentileri için sonunda düğmeye basıyor!
Google, gereğinden fazla veriye erişmek isteyen Chrome uzantılarını kapatmaya başladı.
Gereksiz bilgi toplamaya çalışan uygulamalar, Google tarafından mayıs ayında uyarılmıştı. Şimdi ise firma, kuralları sıkılaştırdı ve "en az miktarda veriye erişim izni isteyin" şartını getirdi. Firma, uygulamalardan gizlilik ilkelerini paylaşmalarını da istedi. Şimdiye kadar bu, sadece kişisel bilgilere veya hassas kullanıcı bilgilerine ulaşan uzantılar için isteniyordu. Ancak şimdi kullanıcı içeriğine erişen veya iletişim erişimi olan her uzantının bir gizlilik ilkesi metni sağlaması gerekecek.
Yenilikler, Google'ın kullanıcılara daha çok hesap kontrolü sunma girişimi olan Project Strobe'un bir parçası. Değişiklikler, 15 Ekim'de devreye girecek, yani geliştiricilerin duruma uyum sağlamak için iki aydan fazla süreleri olacak. Aksi halde geliştiriciler, uygulamalarının mağazadan kaldırılmasına razı olmak zorunda kalacaklar.
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