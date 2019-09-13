Chrome, Ekranın Kapanmasını Engelleyebilir
Chrome'un telefon sürümü, yakında web sitelerine ekranı kontrol etme yönünde yeni imkanlar sunacak!
Google Chrome'a gelecek bir güncelleme, ekranın otomatik kapanma işlevini devre dışı bırakmak üzere web sitelerine izin çıkarabilir.
Chrome'un güç tasarrufunu otomatik olarak kapatmaya yönelik işlevleri, YouTube, Netflix gibi web sitelerinde kendiliğinden devreye giriyor. Ancak BleepingComputer'ın raporuna göre aynı yeteneği yakında diğer web siteleri de kazanacak. Bunun için geliştiriciler, muhtemelen WakeLock API'yı kullanacaklar.
WakeLock'un birçok kullanım amacı olabilir. Örneğin yemek tarifi siteleri, ekranın otomatik kapanmasını engelleyebilir, böylece unlu ellerinizle telefona dokunmaktan kurtulabilirsiniz. Uzun bir PDF belgesini okurken veya sunum izlerken de ekranın açık kalması, işe yarayabilir.
BleepingComputer sitesine göre API, geliştiricileri ekranı açık tutmak için garip hack'lere başvurmaktan da kurtaracak (küçük bir videoyu sürekli döndürmek gibi). Ancak işlev, özellikle kripto maden kodları tarafından kötüye kullanılabilir. Şu an WakeLock'un kullanımda olduğunu kullanıcıya bildiren bir uyarı yok, ancak işlev hazır olmadan bunun değişmesini umuyoruz.
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