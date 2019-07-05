Chrome, Eşitlemeden de "Dolduracak"
Chrome'un yeni özelliği, artık hayatınızı daha da kolaylaştıracak (ve size daha çok para harcatacak.)
Chrome'un internette alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerini otomatik olarak doldurması, alışveriş dürtülerinizi tetikleyebiliyor. Ancak bu kolaylığı elde etmek için web tarayıcınızın tüm cihazlarınız arasında eşitlenmesi gerekiyor.
Ancak yapılacak değişiklikle birlikte, Chrome'un eşitleme işlevini açmadan da kredi kartı bilgilerini otomatik doldurmak mümkün hale gelecek. Kredi kartı bilgilerini girerken Google hesabınıza oturum açmış olmanız yeterli olacak. Kredi kartını Google hesabınızda sakladığınızda, alışveriş yaparken sadece kartın CVC numarası sorulacak.
Kart bilgilerinizi internette saklama fikri size hoş gelmiyorsa veya satın alma işini bu kadar kolaylaştırmak istemiyorsanız, Google Account sayfasındaki Ödemeler ve Üyelikler altından kartları silebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın