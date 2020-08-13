Chrome'un Gizli Modu Masaüstüne Geliyor

Google, Chrome'un gizli moduna doğrudan masaüstünden geçmenize izin verecek bir işlevi test etmeye başladı!

Chrome'un Gizli Modu Masaüstüne Geliyor

Google, Windows'ta Chrome web tarayıcısını tercih edenler için gizli modu ilgilendiren bir değişiklik yapıyor. Firma, masaüstüne ekleyeceği bir kısayol ile tarayıcıyı doğrudan gizli modda açmanıza olanak tanıyacak.

Gizli mod, hassas belgelerle çalışan veya herhangi bir nedenle sitelere oturum açmak istemeyenler tarafından sıkça kullanılıyor. Gizli modda girilen web siteleri, tarayıcının geçmişinde saklanmadığından, bu mod sayesinde bir miktar gizlilik sağlanıyor. Tam bir gizlilik için elbette VPN'e gerek var, çünkü gizli mod internet trafiğinizi servis sağlayıcınızdan gizlemiyor.

Yeni işlevin yolda olduğu, tarayıcının kodlarını inceleyen 9to5Google sayesinde ortaya çıktı. Değişikliklerden bir tanesi, masaüstüne Gizli Mod kısayolu ekleyen yeni bir Chrome bayrağı (deneysel ayarları açıp kapmanızı sağlayan bir seçenek). Seçenek şu an görünmüyor, ancak hazır olduğunda chrome://flags altında görüneceği söyleniyor.

Bununla birlikte test edilen her işlev, tam anlamıyla kullanıma sunulmayabiliyor ve bazı deneysel işlevler, hayatını deneysel işlevler arasında sürdürebiliyor. Yani bu işlevin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini zaman gösterecek.

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