Chrome Uygulamalarının Destek Süresi Uzatıldı

Google, bu senenin başlarında yaptığı bir duyuru ile Windows, Mac ve Linux'taki Chrome uygulamalarına verdiği desteği Haziran 2020'de sonlandıracağını söylemişti. Şimdi ise firma, bir eklentinin duyurusunu yaptı ve Chrome uygulamalarının Haziran 2021'e kadar çalışacağını söyledi.
Google, Chrome uygulamalarını için süreyi uzatmasının "müşteri ve ortaklardan gelen geri bildirim" olduğunu söylüyor. Kuruluşların bu süreyi Haziran 2020'ye kadar uzatabileceği belirtiliyor. Google, ilk olarak kendi başına çalışan Chrome uygulamalarını 2018'in başında kapatacağını söylemişti. Firma, bunun nedeninin uygulamaların bu platformlardaki kullanıcıların sadece yüzde 1'inin uygulamaları kullanması olduğunu belirtmişti. Firmaya göre Chrome uygulamaları yerine modern web uygulamaları veya progressive uygulamalar daha iyi birer seçenekti, ancak birçok kullanıcı ve kuruluşun geçişte sorun yaşadığı anlaşılıyor.
Bu arada Chrome OS kullanıcıları için süre, Haziran 2021'den Haziran 2022'ye uzatıldı. Google, Chrome web tarayıcısı üzerinde işlevler sunmak isteyen geliştiricilere bir başka alternatif olarak Chrome eklentilerini öneriyor. Eğer bir erteleme daha olmazsa, bağımsız Chrome uygulamasına verilen tüm destek Haziran 2020'de sonlanacak.
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