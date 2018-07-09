Chrome Hükmediyor, Edge Rakiplerinin Gölgesinde
Son web tarayıcısı kullanım verileri, Chrome yine sevindirirken bir tarayıcıyı yine üzdü!
Chrome'un web tarayıcılarındaki liderliğini muhtemelen biliyorsunuz. Yeni veriler, Google'ın popüler web tarayıcısının Mozilla Firefox gibi rakipleri karşısında ezici üstünlüğünü sürdürdüğünü gösteriyor.
Statcounter'ın son rakamlarına göre Chrome, yüzde 66,87'lik bir pazar payına sahip. Bu, yüzde 11,44'lük payı elinde tutan Firefox'un yaklaşık 6 katı. Üçüncü sırada ise emektar tarayıcı Internet Explorer yer alıyor. Microsoft'un Windows 10'la birlikte yoğun biçimde tanıttığı Edge ise kötü gidişatını sürdürüyor. Apple'ın yüzde 5,38'lik payla beşinci sırada olan tarayıcısı Safari'nin de gerisine düşen Edge, yüzde 4,16 pazar payına sahip.
Edge'in en azından bu verilere göre yol almaması, eminiz ki Microsoft'un canını sıkıyordur. Firmanın tarayıcıda güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda yenilikler yapmasına rağmen yerinde sayması, Microsoft'un bazı şeyleri gözden geçirmesini gerektirebilir.
Zeynel A. Öztürk
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